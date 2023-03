15 de France. Ollivon en 2ème ligne ? '''Nous avons senti que nous devions créer de l’émulation''

Fabien Galthié s'est exprimé au sujet de repositionnement de Charles Ollivon en numéro 4 durant la semaine d'entraînement avec le 15 de France.

RUGBY. Novès autant impressionné par Antoine Dupont que par Byron Kelleher à l'époque ?

Alors qu'il portait le numéro 4 durant les séances du début de semaine, Charles Ollivon occupera finalement et logiquement le poste de flanker face aux Gallois. Histoire de ne pas bouleverser tout le paquet d'avants tricolore. Reste que ce travail dans la cage n'était pas là pour duper, mais bel et bien pour faire travailler les Bleus avec cette option et lui offrir de nouvelles solutions en cours de partie, à la suite des blessures d'Anthony Jelonch et Paul Willemse. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce jeudi, Fabien Galthié s'est largement expliqué sur le cas échéant :

Il est très important de souligner qu’on ne cherche à tromper personne. On ne cherche pas à cacher notre composition d’équipe, on cherche simplement à travailler. Si nous bougeons les lignes, si nous varions nos compositions d’équipe à l’entraînement, c’est que l’on cherche à développer notre méthode et à la rendre plus efficace. Or, nous avons senti que nous devions créer de l’émulation. Notre devoir est d’être transparent, voilà pourquoi nous vous ouvrons les portes (de l’entraînement) pour que vous puissiez (les médias) raconter à nos supporters comment nous vivons à l’intérieur. Mais tout ce qu’on a fait depuis deux semaines, c’est le résultat de la réflexion des coachs qui ont pensé qu’il fallait bouger les lignes. Voilà pourquoi nous avons fait travailler Charles Ollivon en deuxième ligne avec les titulaires par exemple.

Mais ce n'est pas tout. Le sélectionneur des Bleus a ensuite évoqué le cas Romain Taofifenua, qui débutera lui en numéro 5 samedi. "L’objectif, c’est de développer les compétences, pour mettre les joueurs dans une zone d’inconfort. Et de tester des formules qui peuvent voir le jour en cours de match. Quand on fait un banc en 5/3, Charles Ollivon peut potentiellement jouer en deuxième ligne. Nous avons donc beaucoup travaillé de cette façon et ça nous a apporté une meilleure lecture sur le potentiel des joueurs et les différentes associations. Après, le choix de Romain (Taofifenua) sonne comme une évidence. Il est notre deuxième droitier en deuxième ligne dans notre "ranking". Jusque-là, il a toujours fait de bonnes entrées en jeu. Naturellement, il est titularisé." On sait en revanche que Charles Ollivon pourrait être amené à changer de poste en cours de match, et ce malgré la présence de Bastien Chalureau sur le banc. C'est ça, aussi, la force de ce XV de France...

RUGBY. La composition du XV de France pour le match du Tournoi des 6 Nations face au Pays de Galles