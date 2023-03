RUGBY. Novès autant impressionné par Antoine Dupont que par Byron Kelleher à l'époque ?

Guy Novès est impressionné par l'évolution d'Antoine Dupont. Avant lui, seul Byron Kelleher l'avait autant scotché.

En 1988, tout juste retraité, Guy Novès entreprend une carrière d’entraîneur et reçoit les commandes du Stade Toulousain . A l’instar d’un Sir Alex Ferguson en football, le gars de Pibrac va traverser les époques pour tenir en main son club jusqu’en 2015, devenant au passage le coach le plus titré d’Europe, et même du monde professionnel. Si vous rajoutez à cela son bref passage en tant que sélectionneur du XV de France , l’homme aux 14 titres majeurs en a vu passer des joueurs. Et des talents aussi, forcément. Reste que jusqu’à ses plus lointains souvenirs, Novès assure n’avoir jamais vu un garçon aussi impressionnant en tous points que Dupont, en 30 ans de coaching.

"En tant que joueur français, je n’ai jamais vu de joueur aussi complet. Chez les joueurs étrangers, j’ai connu Byron Kelleher qui était tout de même un phénomène sur le terrain. Mais Antoine a cette capacité à faire des différences que d’autres sont incapables de faire." explique-t-il pour Eurosport. Avant de détailler : "Au-delà du jeu classique du demi de mêlée, de la gestion du jeu, il a un jeu au pied magnifique, un courage hors-norme. Ce garçon est capable de passer dans des trous où certains ne peuvent pas passer. On croit qu’on l’attrape, on ne l’attrape pas. On sert les bras et d’un coup il n’est plus là ! Avec l’évolution et l’expérience, on pensait qu’il deviendrait peut-être un très grand joueur, ce qu’il est aujourd’hui."