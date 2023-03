6 NATIONS. Guy Novès met en garde les Français après leur triomphe en Angleterre

"Au début, on sait très bien que ça va être un pressing très dur lorsqu'on joue l' Angleterre . J'avais perdu avec les Bleus, de très peu, lorsque j'étais sélectionneur (en 2017). Pour avoir vu tous les matchs, pas seulement celui-là, j'avais trouvé l'équipe d'Angleterre faible. On pensait tous qu'ils allaient réagir à Twickenham. On a toujours cette sensation que l'Angleterre va réagir mais là, on avait l'impression qu'il n'y avait qu'une seule équipe qui marchait sur l'eau."

Qu’on soit Toulousain ou non, Français ou non, le parcours de Guy Novès a forcément inspiré. De fait, l’ancien sélectionneur des Bleus est toujours écouté lorsqu’il parle. Cette semaine, l’entraîneur le plus titré d’Europe était l’invité d’un podcast diffusé sur Eurosport et est revenu sur la déculottée infligée par les Bleus aux Anglais la semaine dernière.