VIDEO. 6 Nations. 15 de France. ''Danty joue peut-être le meilleur rugby de sa carrière''

Le centre rochelais Jonathan Danty sera titulaire face à l'Angleterre samedi dans le 6 Nations. Un retour qui va faire du bien à l'attaque mais aussi à la défense des Bleus.

Après deux semaines de repos bien mérité, les joueurs de l'équipe de France vont repartir au combat ce samedi. Et c'est un très gros morceau de roastbeef qui attend les Tricolores. Les Bleus ont rendez-vous à Twickenham pour y défier l'Angleterre. À titre informatif, la France n'a plus gagné dans l'antre du rugby depuis 2005, soit 18 ans de disette. Mais on aime à croire que cette année est la bonne pour les Tricolores. Le XV de la Rose se cherche à l'image de son nouveau sélectionneur qui continue de faire des tests à six mois de la Coupe du monde. En face, son homologue français est sûr de ses choix. Du moins quand ils ne sont pas dictés par les blessures et les suspensions. Blessé au début de la compétition, le Rochelais Jonathan Danty fait un retour express sur la feuille de match en tant que titulaire. Un choix plus que logique, même s'il déplace Moefana sur le banc, tant le centre est important pour l'équipe de France.



"Son retour est une aubaine pour ce 15 de France", estime notre rédacteur. Les Bleus ont certes remporté deux matchs, mais il semble manquer d'agressivité. Leurs prestations n'ont pas été aussi abouties que par le passé. "L'absence Danty n'explique pas tout. Moefana a fait de bons matchs, mais Danty a plus d'expérience, il est frais et qui joue peut-être le meilleur rugby de sa carrière. Il est aussi plus physique que le Bordelais. Son retour va redonner d'allant et de mordant à la ligne de 3/4 française." Une chose est sûre, le Rochelais est prêt à en découdre. Le sélectionneur tricolore a confié ce jeudi en conférence de presse qu'il était "chaud", pour reprendre ses mots. Espérons que les Anglais ne refroidiront pas ses ardeurs samedi.



