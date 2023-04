CHAMPIONS CUP. Flament d'emblée, une place pour Jaminet : quelle équipe en quart pour Toulouse ?

Une nouvelle fois, Ugo Mola aura l'embarras du choix pour composer son équipe face aux Sharks. Et forcément, quelques incertitudes demeurent.

Une semaine après la victoire maîtrisée face aux Bulls en 8ème de finale de Champions Cup, Ugo Mola reconduira-t-il la même équipe face aux Sharks, en quart ? La tendance et le proverbe voudraient que oui, bien évidemment. Mais le terrain a parfois sa raison que la raison ignore. En premier lieu : les impondérables. Ainsi, on ne sait toujours pas si Julien Marchand sera apte pour la rencontre de samedi, même s’il était présent à l’entraînement en ce début de semaine. En cas de forfait, Peato Mauvaka débuterait bien évidemment au talon. Mais ce n’est pas le seul changement possible qui se murmure dans les travées d’Ernest-Wallon. Son apport en cours de rencontre est certes si précieux, mais les performances toujours 4 étoiles de Thibaud Flament, auteur d’un essai face aux Bulls, ne pousseront-elles pas son coach à le titulariser face aux hommes de Durban ? Voilà une autre question à laquelle il est difficile de répondre tant l’équilibre du pack affiché la semaine dernière semblait bon. Reste que face à une équipe si dense, l’option de placer le "léger" Alexandre Roumat sur le banc pour décaler Cros en 8 et intégrer Flament en 7 est à considérer.

RUGBY. Ce club de Pro D2 va ''aider'' les Sharks à battre Toulouse !Derrière, remis complètement d’un coup de froid attrapé la semaine du derby, Pierre-Louis postulera pour une place au centre en quart. Mais l‘ancien lyonnais sortira-t-il le solide argentin Santiago Chocobarres du XV de départ, lui qui revient bien ces dernières semaines ? Là encore, l’incertitude demeure. Tout comme celle de la présence sur la feuille de match de Charlie Faumuina (36 ans), de retour à l’entraînement collectif cette semaine mais qui pourrait encore être un peu juste pour ce week-end. Ou celle de Melvyn Jaminet, 24ème homme la semaine passée et qui postule forcément pour ce type de grand match. Bref, autant de questions que doit se poser Ugo Mola au moment où l’on se parle, lui qui devra annoncer sa composition ce jeudi.

