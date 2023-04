RUGBY. Ce club de Pro D2 va ''aider'' les Sharks à battre Toulouse !

Alors que nous sommes à quelques jours des quarts de finale de Champions Cup, la franchise des Sharks a déjà pris l'avion pour rejoindre la France et Toulouse. Un allié de taille les attend !

Colomiers, terre d'accueil pour les Sud-africains !

Vous ne rêvez pas, les voisins du Stade Toulousain jouent un rôle lors de cette édition 2023 de la Champions Cup, bien qu'étant en ProD2. Colomiers a déjà mis à disposition ses installations la semaine dernière, pour accueillir les Bulls qui ont joué face à Toulouse dimanche. Les hommes de Pretoria avaient alors posé leurs valises au Stade Marcel-Bendichou, le temps d'une journée, car l'équipe columérine n'occupait pas les locaux. Cette fois-ci, La Dépêche nous informe que Colomiers va bien gentiment prêter ses terrains et autres installations aux Sharks, étant donné que ces derniers seront arrivés en France mercredi soir. De plus, les pensionnaires de ProD2 seront en déplacement du côté de Nevers jeudi soir, en vue d'une potentielle qualification en phase finale, ce qui laissera alors le stade sans joueurs. Les coéquipiers d'Eben Etzebeth passeront alors cette journée à Marcel-Bendichou, loin de leurs belles installations certes, mais avec de quoi préparer au mieux un des matchs les plus importants de la saison. En éliminant le Munster aisément le week-end dernier, les Sharks vont tenter de venir à bout d'un autre gros poisson européen, qui est le Stade Toulousain.

Le périple des Sharks

Dans un podcast nommé "Entre les potos", Yannick Bru, qui s'occupe du travail au sol des joueurs des Sharks, est revenu sur le véritable périple qui attend l'ensemble de la province. Tout d'abord, il semblerait que tout le monde décolle de Durban, pour ensuite faire une première escale à Johannesburg. Ensuite, le groupe des joueurs et le staff se diviseraient en deux groupes, afin que chacun continue sa route jusqu'à Toulouse. Puis, la province voyagera en classe économique, au milieu des personnes qui partent en vacances ou en voyage d'affaires. Pas de chance pour la personne qui sera coincée entre Etzebeth et Mbonambi ! Néanmoins, cette mesure a été prise pour limiter les frais, qui sont considérables pour un tel voyage, impliquant autant de monde. De plus, ce périple sera coupé de quatre escales au total, avec des arrêts à Johannesburg et Francfort à l'aller, puis à Paris et de nouveau à Johannesburg au retour. Au final, les groupes qui s'étaient séparés en Afrique du Sud devraient se retrouver en fin de matinée ce mercredi, à Toulouse, afin de s'acclimater durant le reste de la journée. Le reste de la semaine sera consacré aux entraînements et à ce quart de finale historique entre deux clubs qui ne se sont jamais affrontés !

