CHAMPIONS CUP. A Toulouse, en quart, on sait que les Sharks n’auront rien à voir avec les Bulls

Vainqueur des Bulls sans trembler (33 à 9), le Stade Toulousain devra augmenter encore le curseur face aux Sharks en quart, qui viennent d'étriller le Munster.

Finalement et à l’inverse des autres matchs des provinces sud-africaines ce week-end, Toulouse aura réussit a passé l’obstacle des Bulls sans coup férir. Au terme d’une partie pas réellement brillante mais où ils n’auront jamais été mis en danger, les coéquipiers d’Antoine Dupont l’ont emporté 33 à 9 et envoyé un signal à leurs prochains adversaires. Sans pour autant se voir trop beaux. Car du côté stadiste, on sait que la prochaine équipe qui se présentera dans la ville rose, les Sharks, sera d’une toute autre consistance que les hommes de Pretoria ce dimanche. "Pour passer face aux Sharks, nous devront évoluer un cran au-dessus", avouait, lucide, Thomas Ramos en conférence de presse.

TOULOUSE. RUGBY. Twitter célèbre les "cheat-code" Meafou et Flament qui pulvérisent les "stars du catch" sud-africainesEt l’arrière toulousain dit vrai. Samedi à Ernest-Wallon, ce n’est ni plus ni moins que la moitié du pack titulaire des Springboks qui sera opposée à Flament and co. De Nche à Kolisi, en passant par Mbonambi et Etzebeth, ils seront tous là pour vous offrir un pack à 920kg qui a concassé celui du Munster pas plus tard que ce week-end. Car en plus de ses têtes d’affiche, ce 8 de devant possède également un axe droit solide comme un roc en mêlée, entre Thomas Du Toit (136kg) et Gerbrandt Grobler, deux éléments qui ont aussi la particularité d’avoir évolué en Top 14. Un pack qui, avec celui de La Rochelle et du Leinster, fait certainement figure du plus étouffant de la planète, en club. Vous avez donc compris où tenteront d’appuyer les hommes du Cap…

Champions Cup. Comment obtenir des places pour Stade Toulousain - Sharks et Stade Rochelais - Saracens ?Mais là où cette équipe s’annonce comme un prétendant sérieux au titre européen cette saison, c’est aussi de par sa dimension complète. Habituée à voir ses gros marcher sur tout le monde, forcément, la charnière joue dans un fauteuil et peut lancer, à l’occasion, de belles cavaleries pour sa ligne d’attaque. Si Hendrikse, l’habituel titulaire à la mêlée, devrait être absent, c’est ni plus ni moins que le très offensif Grant Williams, joueur aux appuis de feu, qui devrait accompagner le talentueux Curwin Bosch à la conduite du jeu des Sharks. Tandis que leur ligne de 3/4 force également le respect et les craintes, avec notamment cette paire de centres très complémentaire entre la puissance (109kg) et la capacité de distribution de Van Rensburg, ainsi que les cannes et la gestuelle de l’excellent Lukhanyo Am.

VIDEO. CHAMPIONS CUP. Werner Kok passe la surmultipliée pour inscrire un essai supersonique de 50m !

Quid du triangle arrière ? Là encore on retrouvera un ancien toulousain avec le très tonique et rugueux Werner Kok. L'ancien meilleur joueur du monde à 7 offre un profil à la Gabin Villière dans son couloir droit tandis que le supersonique Mapimpi amène lui tout son sens de la finition. Un vrai chasseur d'essais auteur encore d'une partie pleine face au Munster, dont un essai inscrit sur interception. Vous le savez, lorsque l'homme aux 21 essais internationaux est parti, vous ne le revoyez généralement plus. Messieurs les Toulousains, voilà à quoi s'en tenir...

CHAMPIONS CUP. Etzebeth vs Snyman, duel de mangeur d’enfants à Durban