Champions Cup. Comment obtenir des places pour Stade Toulousain - Sharks et Stade Rochelais - Saracens ?

À la suite de leurs qualifications respectives en quart de finale, les deux clubs ont communiqué au sujet des billets pour ces matchs.

Ce sont incontestablement les deux cadors français depuis 3 à 4 années. Le 8 et 9 avril prochain, le Stade Toulousain et le Stade Rochelais vont tenter d’atteindre les demi-finales de Champions Cup. Pour pouvoir les encourager, de nombreux fans de chaque camp voudront sans doute mettre la main au portefeuille afin de s’époumoner en cœur avec des milliers de personnes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, les indications suivantes sont faites pour vous !

RUGBY. Toulouse, La Rochelle, Toulon, etc. Le programme des quarts de Champions Cup et Challenge Cup

Stade Toulousain - Sharks

À la suite de la victoire face aux Vodacom Bulls, le Stade Toulousain va accueillir les Cell C Sharks dans la Ville Rose. Avec ce deuxième choc franco-sud-africain d’affilée, les hommes d’Ugo Mola vont défier un beau paquet de champions du monde. Au programme, Siya Kolisi, Lukhanyo Am, Makazole Mapimpi ou Eben Etzebeth font le déplacement. Un match de gala que peu de supporters rouge et noir oseraient rater derrière leur télévision ou au sein du stade Ernest Wallon.

Par ailleurs, cette rencontre aura bien lieu du côté de l’antre habituel d’Antoine Dupont et des siens. Les places mises en vente, surtout pour les non-abonnés, seront donc beaucoup moins nombreuses que pour le huitième de finale au Stadium. Pour en obtenir, il suffit de suivre les conditions suivantes énoncées dans un communiqué officiel du Stade Toulousain :

Vente exclusive pour les abonnés : du dimanche 2 avril, 18h, jusqu'au mardi 4 avril, 12h, sur la billetterie en ligne.

Vente ouverte au grand public : à partir de mardi 4 avril, 14h, sur la billetterie en ligne jusqu’à écoulement des 19 000 places.

Date, heure et lieu du match : samedi 8 avril à 16:00 au Stade Ernest Wallon.

TOULOUSE. RUGBY. Twitter célèbre les "cheat-code" Meafou et Flament qui pulvérisent les "stars du catch" sud-africaines

Stade Rochelais - Saracens

Le champion d’Europe rochelais sera la dernière équipe à disputer son quart de finale. Et quel quart de finale ! Face aux Saracens, Brice Dulin et ses coéquipiers s’offrent un match de gala face à l’un des géants européens. Pour ce choc quatre étoiles, les deux formations vont également tenter de se mettre en confiance. Face à Gloucester, le Stade Rochelais n’ont pas réalisé un match des plus rassurants et ont arraché la victoire dans les derniers instants. Du côté des Sarries, la formation londonienne s’est faite peur face aux Ospreys, même s’ils sont parvenus à prendre le large en fin de partie.

À Marcel-Deflandre, le Stade Rochelais va tenter d’assumer sa réputation de public le plus fervent de France (et d’Europe ?). Encore face à Gloucester, un stade à guichets fermés et aux rugissements aussi spontanés que réguliers a été décisif. D’autant plus, les supporters maritimes ont été les auteurs d’un geste de classe en saluant copieusement leur valeureux adversaire anglais du jour lors d’un tour d’honneur d’après-match. Une attention saluée par le club d’Outre-Manche après la rencontre. Afin de réitérer la performance, les supporters rochelais peuvent suivre les démarches suivantes, diffusées préalablement par un communiqué du club :

Vente exclusive pour les abonnés : sur la billetterie en ligne, en suivant les conseils de la vignette “abonnés” ou dans la Boutique Port-Neuf du Stade Marcel Deflandre, lundi 3 et mardi 4 avril, de 12h à 18h30.

Vente ouverte au grand public : sur la billetterie en ligne dès maintenant et dans les boutiques suivantes :

Zone commerciale de Beaulieu (1 Rue de la Libération, 17138 Puilboreau) du lundi au samedi de 10h à 19h.



Boutique du centre-ville de La Rochelle (60 rue des Merciers - 17000 La Rochelle) le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h.

Date, heure et lieu du match : le dimanche 9 avril à 16h au stade Marcel-Deflandre.

VIDÉO. Les Rochelais ont failli dire ''goodbye'' à l’Europe, mais Teddy Thomas était là pour les sauver