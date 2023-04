VIDÉO. Les Rochelais ont failli dire ''goodbye'' à l’Europe, mais Teddy Thomas était là pour les sauver

Ce samedi 1er avril, le Stade Rochelais a failli inventer le pire poisson d’avril que ses supporters auraient pu imaginer.

En Champions Cup, le Stade Rochelais est un grand désormais. Champion en titre, ils ont un statut et doivent l’assumer. Alors quand les supporters ont vu que le club maritime était mené à quelques minutes de la fin, le sourire ne devait pas être la norme dans les tribunes du stade Marcel Deflandre. Victorieux sur le score de 29 à 26, un ultime essai de Teddy Thomas a délivré tout un peuple à la 79ᵉ minute. Petite cerise sur le gâteau, l’ancien Biarrot s’est même permis de ralentir sa course pour éliminer un défenseur avec un crochet et rentrer dans le lard des deux derniers. Un geste osé qui a dû malmener de nombreux cœurs en face de la pelouse ou derrière leurs écrans.

Au bon souvenir des phases finales !

Durant 80 minutes, le club rochelais a eu beaucoup de mal à se défaire d’une équipe de Gloucester hargneuse. Venu pour la gagne ? Oui et les Anglais l’ont rapidement fait savoir aux locaux avec un essai de Chris Harris à la 13ᵉ minute. Durant plus d’un quart du match, les visiteurs mènent en dehors de leurs frontières. Sérieux et appliqués, les Cherries profitent des failles françaises pour avancer et grappiller les mètres.

À la 20ᵉ minute, un Bourgarit puissant et tonitruant dans les impacts depuis le début du match arrive en Terre promise. Quelques minutes après, Teddy Thomas l’imite pour mettre à l’écart le lion anglais le temps de quelques minutes. Bien que challenger, Gloucester ne se laisse pas impressionner et réplique avec un essai stratosphérique de Freddie Clarke. Le temps d’une course, le deuxième ligne se transforme en ailier et réalise un plongeon qui rendrait jaloux Damian Penaud. À la mi-temps, les deux formations rentrent au vestiaire. Le ton est donné. Un match de phase finale européenne, ça se joue, c’est disputé, mais surtout, ça doit se gagner.

RUGBY. CHAMPIONS CUP. Thomas ou Rees-Zammit, qui sera la star de La Rochelle/Gloucester ?Heureusement pour les champions d’Europe, l’ouvreur anglais Twelvetrees n’ajuste pas la mire et égare près de 8 points en route. Néanmoins, il convertit deux pénalités et le fulgurant ailier gallois Louis Rees-Zammit aide la formation de Premiership à rester dans la course. À ce moment-là et à quelques minutes du terme, les quelques Anglais en tribune trépignent. Ils se disent sûrement qu’ils tiennent ici la revanche de Twickenham ! Que l’honneur leur est sauf et que le “Rugby is coming home” ! Mais ça serait oublier de quoi est capable une équipe qui a été capable de gagner un duel de pilonnage auprès des lignes face au Leinster l’an dernier. Après avoir chassé les taupes pendant de longues minutes, la ligne de trois-quart rochelaise accélère et envoie Teddy Thomas sur orbite.