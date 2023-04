RUGBY. La vidéo ''valeur'' du week-end : le coaching spontané de Ronan O'Gara avec un ramasseur de balles bordelais

Stade Rochelais. O’Gara affirme qu’il n’a ‘‘jamais attaqué les supérieurs de notre sport fantastique’’L’intelligence rugbystique de Ronan O’Gara n’a d’égal que sa gentillesse. Lors de la large victoire de La Rochelle à Bordeaux (6-36) le coach irlandais a même eu le temps de donner un court de plaquage à un jeune ramasseur de balles alors que le match n’était pas encore terminé. Sur le bord de la pelouse de Chaban-Delmas, nous pouvons apercevoir O’Gara faisant des grands gestes. L’entraîneur rochelais ne donnait pas de consigne à ses joueurs, mais a un ramasseur de balles. L’ancien joueur du Munster prend la balle, le jeune garçon enroule ses bras autours de la taille de l’ancien international irlandais. C’est avec un air attentif et admiratif que le ramasseur de balles écoute les conseils de O’Gara. Un moment de grande classe de la part de cette légende du rugby irlandais et mondial.

📢 Ronan O'Gara always has time to give coaching tips to youngsters, even during a match.



A lovely moment. 👏pic.twitter.com/amj09qCpa5