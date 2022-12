Stade Rochelais. O’Gara affirme qu’il n’a ‘‘jamais attaqué les supérieurs de notre sport fantastique’’

Ayant écopé de 10 semaines pour avoir envoyé des messages virulents à un officiel, Ronan O’Gara ne digère toujours pas sa suspension.

Dans un entretien accordé à Rugbyrama et publié ce dimanche 11 décembre, Ronan O’Gara s’est exprimé. Dans ses propos, il a semblé dénoncer une sanction injuste. Entre autres, il espère également “voir cette semaine si (il peut) être libre plus tôt parce que dix semaines, c'est trop.” En complément, il se défend et nie toutes les accusations, bien que son club n’ait pas fait appel de la décision. Il déclare notamment : “Je suis complètement en désaccord avec le fait d'accepter qu'on dise que je n'ai pas respecté l'intérêt supérieur du rugby. C'est complètement faux. J'ai respecté le processus. Malheureusement, j'ai touché un point sensible. J'ai utilisé les mauvais mots, mais dans une conversation privée. C'est très frustrant, c'est un énorme désavantage pour mon équipe. J'ai beaucoup de torts, mais je vous assure que je n'ai jamais, jamais, attaqué les supérieurs de notre sport fantastique.”

RUGBY. Ronan O'Gara est-il l'entraîneur le plus lourdement sanctionné de l'histoire du Top 14 ?



Rappel des faits : une suspension qui pèse lourd

Le 8 novembre 2022, Ronan O’Gara est convoqué devant la commission de discipline de la LNR. La raison ? Il aurait eu des propos déplacés “relatifs à l’arbitrage”, selon le communiqué de la LNR. Face à une information aussi floue et non captée par l’œil des caméras et l’ouïe des micros, les rumeurs pullulent. Alors qu’il sortait d’une suspension de 6 semaines, la récidive pouvait fortement inquiéter le Stade Rochelais.

RÉSUMÉ VIDÉO. Etoile oblige, le Stade Rochelais réalise une entrée XXL en Champions Cup



Dans les médias, l’idée se propage comme quoi l’ancien international irlandais aurait envoyé des messages privés particulièrement virulents auprès de Franck Maciello, patron des arbitres français. Selon XV Mondial, une source proche dans la LNR les décrit comme “très malvenus, pour ne pas dire plus”. Soudain, l’attente arrive à son terme et le manager rochelais se voit attribuer une suspension très conséquente : 10 semaines hors des terrains. Le club, lui, doit verser une amende de 20 000 €, un sursis de 5 000 € pèse également sur les finances du club. Côté sportif, O’Gara pourra de nouveau fouler le pré un jour de match le 30 janvier prochain.