RUGBY. CHAMPIONS CUP. Thomas ou Rees-Zammit, qui sera la star la Rochelle/Gloucester ?

Ce week-end, les champions d'Europe en titre reçoivent Gloucester, pour les huitièmes de finale de Champions Cup. Si la bombe galloise Rees-Zammit peut faire peur, Teddy Thomas sera aussi présent !

Rees-Zammit, ce phénomène

Il y a quelques saisons encore, Rees-Zammit était un parfait inconnu aux yeux du grand public. Cependant, l'ailier supersonique du Pays de galles a vite fait parler de lui, notamment par sa précocité et son talent brut. À seulement 18 ans, ce dernier était déjà titulaire sur l'aile de Gloucester en Premiership, ainsi qu'en Champions Cup, accumulant ainsi 21 feuilles de match lors de sa deuxième saison chez les professionnels. Durant cette même saison, Rees-Zammit avait planté 15 essais, toutes compétitions confondues. Dans un XV du Poireau vieillissant, cette nouvelle pépite n'a pas mis longtemps à rejoindre la sélection ! Dès ses 19 ans, le jeune ailier a été propulsé dans le grand bain, et depuis sa première convocation en 2020, il n'a plus quitté l'équipe. Louis Rees-Zammit laisse sans voix, et figure parmi les ailiers les plus rapides du monde, aux côtés de joueurs comme Will Jordan, Korobeite, Arendse ou encore Damian Penaud. Régulièrement flashé au-dessus des 36 km/h, certains spécialistes affirment qu'il serait capable de courir le 100m en moins de 11 secondes, et ce n'est pas impossible ! Face à La Rochelle, Rees-Zammit disputera son premier match de la saison en Champions Cup.

Thomas, l'enfant terrible du rugby français

Si le parcours de Louis Rees-Zammit est pour le moment sans accroc, celui de Teddy Thomas n'est pas un long fleuve tranquille. Annoncé un temps comme la pépite du rugby français, les dernières saisons de l'ancien ailier du Racing 92 n'ont pas été au niveau des espérances placées en lui, bien que le talent n'ait pas bougé. Sans cesse jugé, critiqué et accablé pour les moindres faits et gestes, Teddy Thomas n'a pas eu la vie facile, mais reste toujours un des joueurs les plus dangereux du Top 14. À seulement 29 ans, ce dernier peut toujours rêver d'une place pour le prochain Mondial et ses performances en club sont exponentielles. Avec 28 sélections chez les Bleus, Thomas est aussi un joueur expérimenté, qui complète parfaitement la ligne de trois-quarts rochelaise. Cette saison, il a marqué à 5 fois en Top 14, sans trouver le chemin de l'en-but en Champions Cup. La saison passée, le Rochelais avait inscrit 4 essais lors des 6 matchs qu'il avait joués, dont un doublé lors du huitième de final retour face à son ancienne équipe du Racing 92.

Avantage Thomas sur cette rencontre ?

Malheureusement, les deux joueurs ne se battront pas à armes égales ce week-end sur la pelouse de Marcel-Deflandre. La Rochelle aura un net avantage sur leur opposant anglais, avec une des meilleures équipes en lice pour rafler le trophée. De plus, actuellement 9ème de Premiership, Gloucester n'a gagné qu'un match lors de leurs 5 dernières rencontres. A contrario, La Rochelle en a gagné 4, en autant de rencontres jouées en Top 14. Ensuite, la ligne de trois-quarts des Maritimes impressionne de plus en plus, et avec le retour de Jonathan Danty au centre du terrain, La Rochelle présentera l'une de ses meilleures équipes possibles. Pour Gloucester et Rees-Zammit, la partie risque de ne pas être des plus plaisantes, surtout lorsqu'on connait le jeu de possession des Rochelais. Cependant, il n'est pas impossible de voir briller le jeune ailier gallois sur une contre-attaque, ou bien en débordement si Gloucester parvient à mettre la main sur la balle. Malheureusement, Teddy Thomas et Rees-Zammit ne seront pas en face durant la partie, et se trouveront sur les ailes opposées !

