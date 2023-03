Champions Cup : Et si un LE grand favori sortait dès les 8èmes de finale ?

La plus grosse absence est celle de l’ouvreur international irlandais Johnny Sexton. Blessé à l’aine depuis son match lors du tournoi des Six Nations face à l’Angleterre, le joueur de 37 ans doit voir un spécialiste et ainsi subir une opération. Il sera donc tenu à l’écart le reste de la saison. Pour le huit de devant, le talonneur irlandais Ronan Kelleher est toujours indisponible, après sa blessure à l’épaule contre la France lors du Tournoi des Six Nations. Le deuxième ligne, Joe McCarthy est quant à lui absent en raison d’une entorse à la cheville. Martin Moloney est toujours blessé au genou. A l’arrière, les trois-quarts centres Charlie Ngatai et Jamie Osborne sont eux aussi blessé, respectivement à l’ischio-jambiers et au genou. Le jeune demi de mêlée, Cornac Foley est lui touché à l’ischio-jambiers. Leo Cullen espère juste que ses internationaux pourront être présent pour ce week-end. Garry Ringrose Hugo Keenan et Caelan Doris continuent de suivre le protocole de retour progressif après leur Grand Chelem lors du tournoi des Six Nations. Des renforts qui seraient les bienvenus pour tenter de battre une équipe de l'Ulster habituée à lui poser des problèmes.