''C’est un sauvageon qu’il faut apprivoiser'' : qui est ce rude 3ème ligne qui impressionne le Top 14 ?

Guerrier pas drôle sur le terrain, Fischer est aussi reconnu pour sa gentillesse en dehors. Un garçon timide mais très apprécié, qui fera face à ses futurs coéquipiers de Bayonne, vendredi soir en barrage.

Si l’ASM a retrouvé du mordant ces dernières semaines, jusqu’à se qualifier pour les premières phases finales du club depuis 2021, elle le doit à plusieurs raisons. Un cap passé mentalement peut-être, et la prise en main de la situation de certains cadres. Ici, citons Baptiste Jauneau, capitaine à 21 ans et auteur de 5 passes décisives pour faire basculer la rencontre au Michelin face à Paris, il y a 12 jours.

Mais aussi Pita Gus Sowakula, longtemps blessé cette saison, mais qui revient très fort depuis le mois de mars, à l’image de ses 11 offloads réalisés lors de la victoire à Montpellier le week-end dernier. Comme l’ancien des Chiefs, un autre 3ème ligne a tapé du poing sur la table il y a quelque temps pour faire basculer la saison irrégulière de l’ASM : Alexandre Fischer. Lui dont la présence, en l’absence de Marcos Kremer, ne faisait preuve d’aucune contestation, tant le flanker fait preuve de régularité, de rudesse et d’un engagement sans faille.

Comme il l’a une nouvelle fois prouvé ces dernières semaines en déstabilisant le pack de Castres, ou en cisaillant du Ciste samedi dernier, entre ses 8 carreaux infligés et ses 3 ballons récupérés au sol, son terrain de jeu favori. "Dès que tu l’as sur le terrain, tu sais que ça va découper et que ça va contester", commentait Baptiste Jauneau pour La Montagne, qui suit l’ASM à l’année. "“Fisch”, il n’est pas très délicat et cela se voit sur les contacts. (…) Quand on a les boucliers sur les ateliers, tu serres les dents et tu contractes tout ce que tu peux."

Les blessures l'ont freiné

Un profil de ferrailleur et spécialiste du petit périmètre, qui plait à Christophe Urios, évidemment. Le manager et son sens de la formule : "Alexandre, c’est un sauvageon qu’il faut apprivoiser. Il a besoin d’être dans sa bulle. D’être dans son cercle d’amis. Cela lui convient bien." Pourtant, Alexandre Fischer s’en ira du côté de Bayonne la saison prochaine. À 27 ans, celui qui évolue à Clermont depuis les Crabos a senti qu’il avait besoin d’un nouveau défi pour tenter de faire prendre une autre dimension à sa carrière.

Il est énorme sur le haut du corps. À la muscu, c’est l’un des meilleurs. Si ce n’est le meilleur…

Car celui qui vient de devenir centurion avec l’ASM n’a, depuis ses débuts pro en septembre 2018, jamais vraiment semblé pouvoir donner la pleine mesure de son potentiel. Souvent gêné par de graves blessures (cuisse 2019, commotions 2021, genou 2023, larynx 2024… ) parfois inhérentes à l’intensité qu’il met dans ses interventions, peut-être un peu trop dans sa zone de confort aujourd’hui, la "Fisch" n’a donc joué "que" 100 matchs pro en presque 7 ans, là où d’autres de ses confrères générationnels, sur la même période, en comptent près du double.

Pourtant, révélé très tôt en Top 14, il avait déjà été appelé 2 fois en Bleu depuis la prise de fonction de Fabien Galthié. Sans jamais connaître les joies d’une première sélection, ni en 2020 suite à l’arrêt des compétitions lié au Covid, ni en 2021, où il aurait dû faire ses débuts lors de la tournée en Australie pour récompenser sa saison. Mais un problème de passeport l’avait empêché d’embarquer avec ses coéquipiers dans l’avion qui ralliait Dubai à Sydney…

Pas de cadeau à ses futurs coéquipiers

Vendredi soir, celui qu’on a de notre côté toujours surnommé le "Sam Underhill français" (la carrière internationale en moins) va donc peut-être jouer son dernier match sous les couleurs jaune et bleu. A Jean-Dauger, son prochain jardin, ne comptez néanmoins pas sur Fischer pour faire de cadeau à ses futurs coéquipiers, lui qui n’en faisait déjà pas à ceux qu’ils côtoient depuis un moment à Clermont.

Une fois, on avait fait un atelier plaquages sur tapis. Je l’avais en face et je n’étais pas très serein. Quand il te plaque, il te traverse. - Mathéo Frisach, jeune pilier de l’ASM

Histoire de partir l’esprit tranquille de son Auvergne chérie et pourquoi pas, de faire durer encore un peu plus la belle aventure…