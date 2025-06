Il y avait eu Dupont, il y a désormais Baptiste Jauneau : une performance historique en TOP 14

Il a régalé Michelin et frappé fort dans l’histoire du Top 14 : Baptiste Jauneau est devenu le premier joueur du championnat à signer 5 passes décisives vers l’essai dans un même match.

Ce samedi à Clermont, Baptiste Jauneau a régalé. À seulement 21 ans, le jeune demi de mêlée de l’ASM a livré une prestation majuscule face au Stade Français, dans un match complètement fou (victoire 55-20). TOP 14. La Masterclass de Baptiste Jauneau estomaque les supporters : ''Il pue le rugby'', ''Grandeeee Jauneau''Mais au-delà du score, c’est bien l’empreinte qu’il a laissée sur la rencontre qui bluffe : 5 passes décisives directes amenant un essai. Du jamais vu en Top 14.

Une première dans l’histoire du championnat

Depuis la création du championnat, aucun joueur n’avait jamais atteint ce total dans un seul match. Jauneau entre donc dans l’histoire du Top 14 avec ce record symbolique, et il ne le partage qu’avec un certain... Antoine Dupont. Auteur de la même performance face aux Sharks en 2023 en Coupe d’Europe. Une comparaison flatteuse, mais pas volée.

Là où Dupont avait dynamité les Sud-Africains à Ernest-Wallon, Jauneau a éclaboussé de son talent le Michelin, avec une variété de passes, de tempo, et une lecture du jeu digne des très grands. TOP 14. Pour viser (beaucoup) plus haut, 'l'acharné' Jauneau doit progresser dans ce domaine essentielIl a parfaitement su profiter de l’animation offensive mise en place par Urios, et s’est transformé en catalyseur de tous les bons coups clermontois.

Un avenir qui sent bon le très, très haut niveau

Ce n’est pas la première fois que Jauneau fait parler de lui cette saison, mais ce match face à Paris pourrait avoir marqué un cap pour le jeune demi de mêlée. Avait lui, l’ASM avait trouvé son stratège pour les années à venir. Cette prestation ne fait que le confirmer.

Et si le joueur restait humble en interview d’après-match, le terrain, lui, n’a menti : ce garçon “pue le rugby”, comme l’ont si bien résumé les supporters sur les réseaux.

Entre éclairs individuels, sens collectif et justesse technique, Baptiste Jauneau a livré une copie de très haut niveau. Le genre de match qu’on garde dans les archives. Et qu’on ressort dans 5 ans quand il portera peut-être, lui aussi, le n°9 des Bleus.