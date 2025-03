TOP 14. Pour viser (beaucoup) plus haut, 'l'acharné' Jauneau doit progresser dans ce domaine essentiel

Talentueux et travailleur, Baptiste Jauneau ne ménage pas ses efforts. Mais pour Urios, il lui manque encore une arme essentielle : un jeu au pied fiable et régulier.

TOP 14. Clermont à la croisée des chemins au Michelin : le Racing 92 pour stopper l’hémorragieCe samedi, Clermont reçoit le Racing 92 au Michelin avec la ferme intention de retrouver le chemin de la victoire. Les Auvergnats sont à la peine depuis quatre journées. Et les points laissés en route, notamment à la maison, pourraient se payer cher dans quelques semaines au moment de faire les comptes. Christophe Urios le sait. Ses joueurs aussi. Ce week-end, l'ASM doit l'emporter. Mais elle ne pourra pas compter sur Baptiste Jauneau, récemment touché à la cheville. Son retour est attendu avec impatience dans les rangs auvergnats. A l'instar du groupe, le demi de mêlée ne manque pas de qualité. Mais il devra élever son niveau de jeu.

Un acharné du boulot

Non seulement pour aider son équipe à atteindre ses objectifs mais aussi les siens. Travailleur acharné, talent précoce, le jeune demi de mêlée incarne l’avenir de l’ASM. Christophe Urios ne manque pas d'éloges envers son numéro. Mais l'entraîneur des Jaunards est aussi un perfectionniste. Et pour lui, il reste un axe de progression majeur dans la palette technique de Jauneau : le jeu au pied.

Interrogé sur son joueur lors de la soirée des oscars du Midi Olympique, Urios a précisé le fond de sa pensée. "C’est un impatient. C’est quelqu’un qui met beaucoup de choses pour réussir, quitte à parfois en faire trop ou ne pas prendre le temps. Donc le qualificatif qui lui va bien, c’est acharné." Pas de doute, Jauneau est un bosseur, un de ces joueurs qui vivent rugby du matin au soir, avec une seule obsession : progresser.

Le passage au "très très haut niveau"

Pour Urios, pas de souci, Jauneau a déjà les épaules pour briller en Top 14. "Les bases du jeu et du poste sont fondamentales pour le très très haut niveau. Alors ce qu’il a aujourd’hui, pour jouer en Top 14, ça va." Mais l’ambition du jeune n°9 de l’ASM va bien au-delà. "L’ambition qu’il a, c’est de passer au-dessus", affirme Urios. Et pour y arriver, face à une concurrence toujours plus féroce, un élément est indispensable.

Dans l’arsenal du parfait demi de mêlée, la qualité de passe et le jeu au pied sont primordiaux. "Pour passer au-dessus, tu as besoin d’avoir un très gros jeu au pied comme une très grosse qualité de passe." Et si Jauneau possède déjà un service propre, son jeu au pied reste perfectible. "Il peut être bon, mais il est irrégulier. Et il est souvent sous pression par rapport à son jeu au pied."

La référence Lucu

Pour appuyer son propos, Urios prend un exemple concret. "Pour avoir coaché Max Lucu, lui par contre il ne se pose pas de question, il a un jeu au pied très très long, très haut, très précis. Donc ça fait partie d’un vrai point fort." Un modèle à suivre pour Jauneau, qui devra gommer cette irrégularité s’il veut prétendre à une place en équipe de France. Il pourrait également s'inspirer d'un joueur auquel il est très souvent comparé. Et dont le jeu au pied est aussi une marque de fabrique : Antoine Dupont. Outre sa longueur et sa précision au pied, le Toulousain a aussi l'avantage de pouvoir taper des deux côtés.

Reste que l’ASM et le XV de France tiennent avec lui un joueur au potentiel immense. Son caractère, son investissement et son talent devraient lui permettre de combler cette lacune. "Baptiste n’a pas cela encore complètement", concède Urios. Mais avec son éthique de travail, nul doute que ce n’est qu’une question de temps. Avec Jauneau, Clermont a un capitaine jeune, ambitieux et promis à un grand avenir. Et si son jeu au pied devient une arme fiable, alors l’ASM et les Bleus auront entre les mains un demi de mêlée complet, capable de rivaliser avec les meilleurs.