TOP 14. Clermont à la croisée des chemins au Michelin : le Racing 92 pour stopper l’hémorragie

Clermont n’a plus de joker. Après quatre défaites de rang et deux revers à domicile, l’ASM doit impérativement réagir face au Racing 92 pour rester dans la course aux phases finales.

Un virage décisif pour Clermont

Moment charnière pour Clermont ce samedi en Top 14 dans la course à la qualification. Après quatre défaites de rang en Top 14, les Auvergnats jouent gros lors de la réception du Racing 92 ce samedi au Michelin. Face à une équipe francilienne qui a montré qu'elle pouvait gagner à l'extérieur en allant battre La Rochelle, Clermont sait qu'il ne peut pas se permettre de griller un nouveau joker à la maison. Pour accrocher une place dans le Top 6, tous les points vont compter.

Dynamique à inverser, réaction attendue

Si Clermont a déjà montré de belles choses cette saison, le manque de constance lui coûte cher. "L’idée était de regarder ce qui n’a pas fonctionné chez nous pour faire en sorte d’inverser la dynamique et repartir sur une dynamique positive", ajoute Charrier.

L'attaque, pourtant bien en place en début de saison, semble en panne d’idées, et la confiance s’effrite après chaque revers. Retrouver de la fluidité et de l’efficacité sera la clef pour battre le Racing. "On sait que nous n’avons pas une grosse marge d’erreur et nous avons toujours de grosses ambitions donc il faudra tout simplement être à la hauteur de ce que nous attendons de nous", confie Anthime Hemery sur le site du club.

Le Racing 92 en embuscade

De son côté, le club francilien arrive sans vraiment trop de certitudes. Les Racingmen, mal classés cette saison, savent qu’un nouveau succès pourrait relancer leur fin de saison. Ils ont certes battu les Maritimes à Deflandre. Mais ils ont ensuite sombré contre Pau avant la trêve. Clermont doit donc s’attendre à un adversaire revanchard et déterminé.

C’est une équipe qui a mis beaucoup de jeu au pied avec beaucoup de concentration sur le plan défensif. Ils ont réussi à faire dérailler cette équipe de La Rochelle et quand on sait à quel point il est difficile de gagner à Deflandre… Ils ont réussi à le faire et bien le faire. (Source : Midi Olympique)

Forteresse longtemps imprenable, le Stade Marcel-Michelin n’a plus la même aura. Perdre trois fois à domicile serait une très mauvaise opération pour l’ASM. L’attente des supporters est forte et le groupe devra répondre présent sous peine de voir son objectif s’éloigner. Entre une ASM en quête de confiance et un Racing 92 prêt à jouer les trouble-fêtes, l’affrontement promet d’être bouillant. Et ce, même si les Ciel et blanc n'ont plus gagné en terre auvergnate depuis janvier 2021.

