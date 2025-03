TRANSFERT. Toujours sans club, cet ancien guerrier du RCT fait le choix du cœur et s’engage en Fédérale 1

Le solide 3ème ligne Julien Ory, passé par le RCT et le Stade Français, s’est engagé jusqu’a la fin de la saison avec son club formateur : l’US Seynoise, en Fédérale 1.

Il voulait le faire le plus tard possible, nous disait-il l’été dernier. Mais sans club depuis son départ du Stade Français fin juin 2024, Julien Ory a finalement opté pour le choix du cœur et sa faim de ballon.

Résultat, le 3ème ligne de 28 ans s’est engagé avec son club formateur jusqu’à la fin de la saison. Au RCT ? Non. Minot du Brusc, "Ju" a fait toute sa formation à l’US Seynoise en suivant les traces de son paternel et son oncle, alors joueurs de l’équipe première.

Évidemment courtisé par les Rouge et Bleu depuis un moment, Ory rejoint donc le club varois pour lui filer la main dans cette fin de saison qui s’annonce passionnante.

En effet, tout juste relégué de Nationale 2, La Seyne est pourtant en pôle position pour accéder aux phases finales de Fédérale 1 et donc espérer remonter en 4ᵉ division, au bout du printemps. Actuellement 2ᵉ de sa poule (à 2 points du leader Tricastin) à trois journées de la fin de la phase régulière, l’USS aspire donc à de belles choses dans les semaines à venir.

Une signature courte durée… pour commencer ?

Quant à Julien Ory, 53 matchs de Top 14 au compteur, il ne s’est donc engagé que jusqu’à la fin de la saison pour pallier certaines blessures notamment. Pour l’heure.

Car s’il confiait ne pas avoir encore fait de croix sur sa carrière professionnelle, l’explosif flanker pourrait être un peu plus éclairé sur sa situation d'ici à la fin de l’été 2025.

J’ai hâte de rechausser les crampons. (...) La Seyne, pour moi, c’est une histoire de famille. J’ai toujours suivi ce club de près et je savais qu’un jour quoi qu’il arrive, j’allais y revenir et lui rendre ce qu’il m’a donné. Je vais essayer d'apporter à l'équipe toute l'expérience que j’ai pu acquérir en pro ces dernières années. (...) Ce lundi, c’était mon premier entraînement, et j’ai eu la sensation que c'était parti. J'avais l’impression d’être de nouveau dans mon jardin.