TRANSFERT. A 28 ans, ce Français champion avec Toulouse s’engage en Nouvelle-Zélande pour relancer sa carrière

Le champion de France 2019 et 2021 espère intégrer une franchise de Super Rugby pour la prochaine saison. Ça promet !

L’an prochain, Rabah Slimani ne sera donc pas le seul pilier professionnel français à jouer à l’étranger. Selon une information signée Rugbyrama, Clément Castets va en effet rejoindre la Nouvelle-Zélande dans quelques mois.

Après des débuts professionnels plus que prometteurs avec Toulouse, où il fut champion de France en 2019 et en 2021, raflant au passage une Champions Cup, le pilier gauche s’était engagé à Paris pour échapper à la concurrence de Cyril Baille et prendre une nouvelle dimension.

XV de France. Un homme dans le Tournoi : J-B Gros, ce ''client'' qui a relégué Cyril Baille sur le bancD’ailleurs, ce solide défenseur, réputé mobile et comme un client en mêlée fermée, fut plusieurs fois convoqué dans les groupes élargis du XV de France par Fabien Galthié. Sans jamais glaner sa première sélection.

Souvent gêné par des blessures et bousculé par la présence du jeune géorgien Abramishvili, titulaire du poste à Paris, l’international U20 aux matchs 99 de Top 14 va donc prendre un nouveau virage.

''Le Stade Français l’a caché le plus longtemps possible'' : qui est Abramishvili, ce solide pilachou de 20 ans ?

En bout de course au Stade Français, Castets aurait choisi de rallier le pays des All Blacks et la formation de Manawatu, qui évolue en NPC, le championnat des provinces NZ.

Objectif Super Rugby ?

Basés à Palmerston North, au sud de l’île nord néo-zélandaise (entre Wellington et Napier), les Manawatu Turbos avaient terminé derniers de l’édition 2024, remportée par Wellington.

Mais le renfort de Castets - qui devrait débarquer dans le Pacifique en même temps que le XV de France cet été - devrait donner de l’allant et de la curiosité autour de la franchise verte et noire. Elle qui compte parmi ses cadres l’explosif numéro 8 des Hurricanes Brandon Iose, où l’ancien international gallois Hadleigh Parkes.

Le rêve All Black de Ntamack : les ''premiums'' seront-ils finalement de la tournée d’été en Nouvelle-Zélande ?

S’il réalisait une belle saison dans ce championnat national, peut-être que Clément Castets intégrerait alors une place dans un effectif de Super Rugby. Histoire de vivre à fond l’aventure néo-zélandaise, pour qui certains seraient prêts à payer…