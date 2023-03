RUGBY. La blessure de Sexton peut-elle déstabiliser l’Irlande avant la Coupe du Monde ?

Touché face à l'Angleterre, Sexton manquera la fin de la saison avec le Leinster. Une blessure qui, si elle ne remet pas en cause sa participation au Mondial, pourrait néanmoins déstabiliser l'Irlande.

RUGBY. “Il y a encore plus de gros poissons à faire frire”, l’Irlande prévient la France et les autres cadors pour le mondialMeilleur réalisateur de l'histoire du Tournoi des 6 Nations, Sexton a grandement aidé l'Irlande a remporté son 4ème Grand Chelem ces dernières semaines. Malheureusement pour l'ouvreur, là où tous ses coéquipiers ont fêté ce titre comme il se doit, celui-ci a dû passer des examens médicaux. Blessé à l'aine lors du dernier match face à l'Angleterre, le verdict est tombé ce jeudi pour Sexton : il ne rejouera plus de la saison. Un coup dur pour le Leinster, mais surtout pour le joueur, qui vit certainement ses derniers moments en tant que rugbyman professionnel. Quant au XV du Trèfle, cette blessure pourrait totalement déstabiliser sa préparation à la Coupe du Monde. Car si, pour l'heure, la participation de Sexton au Mondial n'est pas remise en cause, l'on sait pertinemment que ce genre de blessure peut mettre du temps à se guérir totalement. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que le maître à jouer du Leinster ne refoulera pas les pelouses avant cet été, afin d'être à 100% de ses capacités pour débuter le dernier défi de sa carrière.

Mais voilà, si Sexton fait son retour juste avant la Coupe du Monde, le joueur aux 111 sélections avec l'Irlande manquera cruellement de rythme. Une donnée à ne pas galvauder, d'autant plus que le XV du Trèfle possède un jeu plaisant certes, mais qui en demande beaucoup à ses joueurs. De ce fait, l'on risque peut-être de voir Sexton un peu court en début de compétition. À moins que l'ouvreur de 37 ans, qui est désormais habitué aux blessures, arrive à gérer au mieux sa convalescence pour être prêt au bon moment. Un scénario que l'on a déjà vu notamment lors du dernier Tournoi, où Sexton a fait son retour avec la sélection après un mois sans jouer. Néanmoins, il sera question ici de plusieurs mois, et surtout d'une Coupe du Monde ! Reste à voir donc comment Farrell va gérer tout cela, sachant que celui-ci pourra s'appuyer sur la doublure de Sexton avec le Leinster, Ross Byrne. Pour rappel, les Irlandais débuteront leur Mondial par la Roumanie, avant d'affronter les Tonga, l'Afrique du Sud et l'Écosse.

