RUGBY. VIDÉO. L’Irlande fête encore son Grand Chelem : ils sont tous entassés chez Ringrose !

Fraîchement titrée du Grand Chelem, après un parcours sans erreurs et avec une domination tout à fait stupéfiante, l'Irlande fête sa victoire, sur plusieurs jours !

Ringrose accueille tout le monde !

Malheureux sur le terrain, Garry Ringrose semble être bien remis de sa blessure ! En effet, le centre du XV du Trèfle a été victime d'un violent choc face à l'Écosse, l'obligeant à quitter ses coéquipiers et à mettre fin à son Tournoi des 6 Nations. Cependant, si quelques supporters étaient encore inquiets pour ce dernier, tout va bien ! Le capitaine du Leinster a l'air de s'être bien remis de son KO, et mieux encore, il a rejoint et même invité ses coéquipiers afin de célébrer le titre ! Dans un extrait vidéo, un joueur filme les va-et-vient des joueurs de l'Irlande, bière à la main, dans une maison qui serait située aux alentours de Dublin. D'habitude, c'est plutôt chez Jonathan Sexton que les festivités se déroulent, mais cette année, Garry Ringrose a fêté également sa 50 ème cap, ce qui a pu être un motif de l'ouvreur pour refiler la patate chaude à son centre. Taulier de la sélection, Peter O'Mahony fermait la marche, tandis que des joueurs du XV du trèfle et d'autres du Leinster continuaient de se diriger vers la cuisine. Comme prévu, la fête n'a pas l'air d'être terminée, et tout avait été prémédité, notamment par Mack Hansen, qui avait répété au micro de RTE que l'objectif était de "boire, boire, boire et boire !"