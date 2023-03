RUGBY. “Il y a encore plus de gros poissons à faire frire”, l’Irlande prévient la France et les autres cadors pour le mondial

Dans un entretien accordé après le match contre l’Angleterre, Andy Farrell a mis l’eau à la bouche de ses fans pour la Coupe du monde.

Fêter et célébrer, le sélectionneur Andy Farrell n’a pas hésité à appuyer sur ces mots en conférence de presse. Victorieux de l’Angleterre sans grande fulgurance ce samedi 18 mars à Dublin, les Verts ont tout de même assuré l’essentiel pour s’offrir le Grand Chelem 2023. Selon des propos rapportés par Rugby Pass, la tête pensante de l’Irlande veut profiter de l’euphorie générale et confie que toute l'équipe va “profiter à 100% des prochaines 48 heures”. Néanmoins, il conclut sa phrase avec une once de compétitivité et de menace adressée aux autres grandes nations assez palpable : “Nous sommes une bonne équipe qui n'a atteint son potentiel maximal nulle part.”

Par la suite, l’Anglais affirme que le niveau aperçu cet hiver est loin de ce que ses hommes peuvent produire dans les meilleures dispositions. Avec un Tournoi des 6 Nations tout juste fini, il cite déjà la Coupe du Monde et ses ambitions lors de cette dernière. Dans sa prise de parole, il évoque la hausse globale du niveau des meilleures équipes internationales attendues cet été avec les stages de préparation. En parallèle, il met en garde ses adversaires et conforte ses fans ainsi :

Je l’ai dit à Johnny (Sexton), il y a encore plus de gros poissons à faire frire, donc nous sommes focalisés sur la Coupe du monde. Je répète depuis quelques semaines que c'est ce que nous nous efforçons de faire. Nous allons retrouver quelques joueurs pour participer aux compétitions et s'entraîner dur. Vous savez, tout le monde va s'améliorer pendant l'été, lorsque nous passerons beaucoup plus de temps ensemble. Nous espérons donc qu’à la Coupe du monde, nous serons bien meilleurs que maintenant, dès le premier match, et c'est une réalité.”

VIDEO. RUGBY. L'Irlande succombe à la joie et remporte le Tournoi des 6 Nations au détriment de la France

La fête du rugby à Dublin

Actuellement, l’Irlande est la meilleure équipe de rugby à XV du monde. Première équipe au classement mondial, ils prouvent sans cesse depuis un an. Leur tournée estivale victorieuse en Nouvelle-Zélande et l’Autumn Nations Series nous donnaient déjà quelques indices. Mais le dernier, et solide, argument en date est sans nul doute le Grand Chelem du Tournoi des 6 Nations 2023 ajouté au palmarès de la nation celte ce samedi 18 mars.

Par la même occasion, ce Grand Chelem est le premier dont l’ultime rencontre se joue sur le sol irlandais. Donc, le premier qui a pu être directement fêté dans les rues de la nation au trèfle. Ajoutez à cela le fait que la rencontre de ce samedi était le dernier match de la légende Jonathan Sexton dans cette compétition mythique et vous obtenez un cocktail d'un symbolisme et d’une force rare.

La dernière fois que l'Italie a battu l'Irlande ? Capuozzo n'avait que 13 ans et dansait le Harlem Shake !