La dernière fois que l'Italie a battu l'Irlande ? Capuozzo n'avait que 13 ans et dansait le Harlem Shake !

Quelle est loin la dernière victoire de l'Italie face à l'Irlande ! Ce week-end, l'avantage est toujours du côté du XV du Trèfle, et la sanction devrait être la même que ces 10 dernières années.

Une domination vieille de 10 ans !

Nous le savons tous, l'Italie a du mal, beaucoup de mal à glaner la moindre victoire chaque année dans le Tournoi des 6 Nations. Néanmoins, les Italiens sont tout de même parvenus à battre les autres nations durant ces dernières années, comme avec la France en 2013e, ou bien le Pays de galles l'année dernière, et l'Écosse en 2015. Seule l'Angleterre n'a jamais perdu face à la Squadra Azzurra ! En ce qui concerne l'Irlande, la dernière défaite de la bande à Sexton remonte au mois de mars 2013, sur un score de 22 à 15. Depuis, le tableau d'affichage est de plus en plus déséquilibré, et lors des trois dernières rencontres dans le Tournoi des 6 Nations, l'Irlande a inscrit 52 points de moyenne face à l'Italie, en ne concédant seulement que 11 unités. L'année dernière, les coéquipiers d'Ange Capuozzo avaient subi une vraie correction (57-6), en encaissant pas moins de 9 essais. Cette année, l'Irlande est l'ultime favorite pour gagner le titre du Grand Chelem, notamment après leurs succès face aux Bleus, et la nette domination à Cardiff, dans l'antre du Pays de galles. Alors oui, l'Italie joue de mieux en mieux et possède une nouvelle génération bourrée de talent, mais ces éléments ne semblent pas suffisants pour venir à bout de l'ogre irlandais, même à Rome.

En 2013, GTA V faisait tout juste sa sortie !

Quand on y pense, la dernière victoire de l'Italie contre l'Irlande remonte à tellement de temps que c'est l'occasion parfaite de se remémorer certains des grands moments de cette année 2013. Lorsque la Squadra Azzurra avait vaincu l'équipe de Brian O'Driscoll, le jeune Ange Capuozzo n'avait seulement que 13 ans, et regardait probablement le Tournoi des 6 Nations sans s'imaginer une seule seconde qu'il affronterait cette même équipe d'Irlande, 10 ans plus tard, avec le maillot bleu turquoise. Cette année-là, les gens découvraient juste Flappy Bird ou encore Candy Crush, et ne doutaient pas que l'Iphone 5s allait devenir très vite dépassé ! Mieux encore, Novak Djokovic n'avait que 6 Grands Chelems en poche, et le tennis mondial était dominé par un certain Roger Federer. Pour vous dire, lorsque l'Italie a battu le XV du Trèfle, Nelson Mandela venait de nous quitter, et le monde du basket découvrait le talent de Lebron James. Pire encore, les Vines étaient tendance, et Wolverine débarquait tout juste au cinéma. Vous l'aurez compris, du temps s'est écoulé depuis ce dernier succès à Rome, et les choses ont bien changé ! Néanmoins, aucune équipe n'est invincible et nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise ce week-end !