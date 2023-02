RUGBY. 6 NATIONS. Pourquoi ce match Pays de Galles/Angleterre est le moins excitant du week-end ?

Ce week-end sera le théâtre de la 3e journée du Tournoi des 6 Nations, avec des affiches alléchantes. Néanmoins, cette année, le Pays de galles et l'Angleterre ne font pas rêver.

Le Pays de galles vieillit

Bien que le Pays de galles soit une nation emblématique du Tournoi des 6 Nations, avec pas moins de 6 victoires finales dans cette compétition. Cependant, le vent a tourné au nord de la Grande-Bretagne, et la nouvelle génération de joueurs gallois peine à pointer le bout de son nez, tandis que les plus anciens essaient tant bien que mal de poursuivre l'aventure. En effet, c'est le cas de Ken Owens (36 ans) et ses 87 sélections, de l'inévitable Alun Wyn Jones (37 ans) qui compte 150 sélections ou encore Leigh Halfpenny (34 ans) qui cumule 95 sélections. C'est simple, face à l'Irlande, pour le premier match du Tournoi, 12 des 23 joueurs présents sur la feuille de match avaient 30 ans ou plus, ce qui représente plus de la moitié de l'équipe. De plus, à des postes importants comme à l'ouverture ou encore à l'arrière, la jeunesse n'est pas mise à l'honneur. Ensuite, en troisième ligne, les vaillants Tipuric et Faletau sont toujours des titulaires, bien que les années passent. Si cette formule a parfaitement fonctionné fut un temps, l'équipe du Pays de galles peine à retrouver son second souffle.

Une équipe anglaise en reconstruction

Si dominant ces dernières années sur la scène européenne, et même mondiale, le XV de la Rose patine depuis quelques mois, et fait face à des changements à tous les étages. Tout d'abord, l'éviction d'Eddie Jones a fait couler beaucoup d'encre en Angleterre, et ce nouveau départ avec Steve Borthwick est pour le moins poussif. Pour le premier match de son mandat, l'ancien manager de Leicester a subi une défaite cuisante, à domicile, face à l'Écosse, dans un match particulièrement ouvert. Si les Anglais se sont rattrapés face à l'Italie, la manière n'a pas été la plus rassurante possible. Au niveau des joueurs, une nouvelle génération est en train d'éclore, emmenée par la fougue et le talent de Marcus Smith, qui divise autant qu'il fascine. Des nouveaux visages font leurs premières apparitions en tant que titulaire, comme le Toulousain Jack Willis, ou encore Ollie Lawrence, robuste centre, et Jack Van Poortvliet, tout juste âgé de 21 ans. En Angleterre, il est l'heure de tourner la page pour Billy Vunipola, Courtney Lawes ou encore Jack Nowell. Cependant, nous attendons que la nouvelle génération anglaise prenne un peu plus les clefs du camion, notamment à 6 mois d'un événement majeur tel que la Coupe du monde.

Un match indécis

Qui de la vieille équipe du Pays de galles ou de la jeune Angleterre arrivera à s'imposer ce samedi ? Difficile de pronostiquer ce match, tant il est indécis. Au niveau de la forme, nous pouvons donner l'avantage aux Anglais, bien que ces derniers ne soient pas sur la meilleure forme possible. En ce qui concerne le terrain, l'avantage est forcément à l'équipe galloise, qui sera soutenue par un Principality Stadium de Cardiff plein, comme à son habitude. Les Gallois doivent se racheter de la déroute en Écosse, tandis que l'Angleterre va essayer de montrer un meilleur visage que lors de leur dernière sortie face à l'Italie. Ce sera également le premier déplacement de la bande à Farrell dans ce tournoi, qui a reçu les deux premiers matchs de la compétition. Globalement, ne nous attendons pas à un feu d'artifice au niveau du jeu, mais plutôt à une bataille entre deux nations en manque de confiance.