TOURNOI DES 6 NATIONS. Au final, Pays de galles / Angleterre aura bien lieu samedi !

Après de multiples menaces de grève, faites par certains joueurs du Pays de galles, concernant le match face à l'Angleterre, des solutions semblent avoir été trouvées !

Un accord a été trouvé

Alors qu'une forme d'incertitude planait autour de la rencontre de ce week-end, pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations, les joueurs gallois et leur président semblent s'être mis d'accord. Nigel Walker, le directeur général de la Welsh Rugby Union (WRU) a annoncé ce mercredi 22 février que le risque de grève des joueurs du XV du Poireau avait été mis de côté. Ce même jour, une réunion s'est tenue, en présence du capitaine, Ken Owens, pour que des solutions soient trouvées. C'est le média britannique ITV qui a relayé les propos de ce dernier suite à cette réunion : "Je pense que la collaboration, les conversations qui ont eu lieu au cours de la dernière semaine, des dix derniers jours, ont montré que des résolutions positives peuvent être trouvées. Il y a évidemment eu une énorme frustration au cours des derniers mois et il est décevant que nous en soyons arrivés à ce stade, que nous ayons senti que nous devions prendre position." Pour rappel, bons nombres de joueurs du Pays de galles se plaignaient de ne pas avoir des contrats qui leur apportaient toutes les certitudes et la sécurité souhaitaient, par leur fédération.

RUGBY. 6 Nations. ''Montrer que je ne suis pas une pompe'', ce joueur de l'équipe de France est remonté avant l'Ecosse !

Des polémiques et des défaites

Bien que les polémiques soient au cœur de l'actualité du rugby gallois, les résultats sportifs s'en font, eux aussi, ressentir, avec notamment deux défaites consécutives dans le Tournoi des 6 Nations. Pire encore, les hommes de Warren Gatland n'ont plus gagné depuis 4 matchs, et un court succès face à l'Argentine lors du premier test-match de novembre. Ce week-end, ces derniers accueillent des Anglais blessés, en quête de succès également, dans l'antre de Cardiff. Si la tâche s'annonce des plus difficiles, le calendrier sera par la suite peu clément, car les coéquipiers de George North devront défier l'Italie à Rome, avant de se déplacer au Stade de France pour la dernière journée du 6 Nations. À seulement 6 mois de la Coupe du monde, le Pays de galles est loin de ses standards habituels, et ne figure plus parmi les favoris. Néanmoins, des motifs d'espoir perdurent, surtout avec le retour de Gatland à la tête de la sélection, lui qui a su faire rayonner le Pays de galles parmi les meilleures nations au monde.

VIDEO. 6 NATIONS. En 2006, les avants écossais avaient littéralement concassé les Bleus !