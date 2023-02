VIDEO. 6 NATIONS. En 2006, les avants écossais avaient littéralement concassé les Bleus !

Durant le Tournoi des 6 Nations 2006, l'équipe d'Écosse n'avait pas la même renommée que maintenant, ni le même jeu de mouvement, qui fait tout son charme. Alors, les essais étaient plus rudimentaires.

L'Écosse, seule défaite des Bleus en 2006

Bien que l'équipe de France ait remporté le Tournoi des 6 Nations en 2006, la première journée de la compétition s'était soldée par une défaite, contre le XV du Chardon, à Murrayfield. Ce jour-là, les Tricolores s'étaient inclinés 20 à 16, bien que la physionomie du match soit très serrée. Par la suite, le 15 de France était parvenu à dominer l'Irlande, l'Italie et l'Angleterre à domicile, avant d'aller vaincre le Pays de galles à Cardiff. Pour la bande à Michalak, qui régnait sur le toit de l'Europe à ce moment-là, l'Écosse ne représentait pas le principal danger. Toutefois, emmenés par un stade plein, et une force collective remarquable, les Écossais avaient ceuili les Bleus, avec notamment une domination des avants. Au terme de la rencontre, les deux équipes s'étaient quittées avec deux essais chacune, dont un, montrant la domination du pack écossais qui avait emporté les coéquipiers de Pelous. En effet, dans un extrait vidéo de plus d'une minute, nous pouvons admirer les avants, et pas seulement, former un ballon porté, suite à une touche sur la ligne des 22 mètres française. À la conclusion, Sean Lamont, ailier de renom, s'était engouffré parmi ses gros, et s'était emparé du ballon pour aplatir au milieu de grands gaillards. Espérons pour nos Bleus que la défense des ballons portés a bien été travaillée cette semaine.