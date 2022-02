RUGBY. 6 NATIONS. Quel bilan pour l'Irlande sans son maître à jouer Jonathan Sexton ?

Sexton ne sera pas présent sur la pelouse du Stade de France face aux Bleus. L'occasion pour nous de voir comment se débrouille l'Irlande sans son ouvreur titulaire.

C'est une légende, voire même pour certains une icône du rugby qui loupera le match de ce soir entre la France et l'Irlande. Jonathan Sexton, 36 ans, qui cumule 106 sélections et 946 points inscrits avec le XV du Trèfle : rien que ça ! Véritable leader d'équipe, il manquera forcément à ses coéquipiers sur la pelouse du Stade France, et ce même si son remplaçant Carbery est tout sauf un peintre. Pour ce faire, on a donc décidé de s'intéresser à ce que donnait l'Irlande sans son maître à jouer, qui, pour la statistique, a disputé depuis 2010 88% des rencontres des hommes en vert dans le Tournoi (53/60).

Pas plus tard que cette semaine, le manager du MHR Philippe Saint-André avait avancé que l'Irlande se débrouillait mieux sans l'ouvreur du Leinster. Un avis qui peut paraître étrange, mais que pourtant de nombreuses personnes partagent. Mais est-ce totalement aberrant de penser cela ? Et bien tout d'abord, regardons comment se comporte le XV du Trèfle avec "Johnny" : depuis novembre 2009 et sa première sélection face aux Fidjiens, Sexton a disputé 106 rencontres en sélection. Bilan ? 79 victoires, 2 matchs nuls et (seulement) 25 défaites. Des chiffres qui nous rappellent tout d'abord la constance de joueur, d'autant que l'ouvreur a souvent joué un grand rôle dans les différents succès des Verts : comme par exemple lors des Tournois 2014 (où il finit meilleur joueur de la compétition), 2015 et 2018, mais également les victoires de prestiges face aux grosses nations du Sud, comme l'Afrique du Sud en 2009, l'Australie lors de la Coupe du Monde 2011, ou encore face à la Nouvelle-Zélande en 2016.

D'accord, l'Irlande marche plutôt bien avec Sexton, mais est-ce mieux sans lui ? Et bien non, pas au niveau des résultats en tout cas. En effet, sur les 23 matchs qu'a loupés l'ouvreur de 36 ans (en près de 13 ans de carrière internationale), le XV du Trèfle n'en a remporté que 11, soit à peine plus que 47% (1 match nul et 11 défaites). Un pourcentage très moyen, surtout lorsqu'on le compare à celui de Sexton en équipe nationale, qui est lui de 74%. D'autant plus que sur les onze succès de l'Irlande, 5 ont été réalisés face à des nations bien inférieures (Géorgie, Russie, et Italie notamment). Tout cela nous montre l'importance primordiale qu'a Johnny dans le XV irlandais : alors oui, son style de jeu n'est pas toujours le plus attrayant, jugé trop pragmatique pour certains, mais force est de constater que non seulement il fonctionne, mais il a permis à l'Irlande d'être l'une des nations européennes les plus dominantes de cette dernière décennie. Espérons donc que la rencontre de ce soir n'échappera pas à la règle, et que nos Bleus sauront battre les hommes d'Andy Farrell, amputés de leur trèfle à 4 feuilles.

