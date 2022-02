RUGBY. IRLANDE. Quel avenir pour le vétéran irlandais Jonathan Sexton ?

Nommé une nouvelle fois capitaine pour le prochain tournoi des 6 nations. Jonathan Sexton, en conférence de presse, s’est confié sur son avenir et la suite de sa carrière.

La dernière fois que l’on avait vu l’ouvreur Jonathan Sexton porter le maillot irlandais, c’était en novembre dernier lors de la victoire des siens face aux All Blacks. Malheureusement, l’international aux 106 sélections avait dû quitter le terrain, touché sévèrement à la cheville. Il y a deux semaines, le chef d’orchestre irlandais a rechaussé les crampons lors de la victoire historique 89-7 face aux Montpelliérains. Entré en cours de jeu, Sexton avait rendu une copie de haut standing pour retour à la compétition. À 36 ans et l’aube de ses 100 sélections face au Japon en novembre dernier, l’ouvreur irlandais avait été interrogé au sujet de la suite de sa carrière. L’ancien Racingman avait alors botté en touche et expliqué qu’il ne prendrait de décision qu’après le prochain tournoi des 6 nations.

RUGBY. Irlande. Jonathan Sexton énigmatique sur la suite de sa carrière

Récemment appelé en sélection et nommé capitaine pour le prochain tournoi, l’ouvreur irlandais s’est de nouveau exprimé sur son avenir en conférence de presse. En fin contrat avec sa sélection et son équipe du Leinster, le numéro 10 a bien confirmé via RugbyPass qu’il y aurait des discussions avec sa fédération à la fin du tournoi : « Nous allons probablement nous asseoir à la fin des Six Nations et en discuter, je dirais que cela a toujours été le plan ». De retour sur les pelouses, il y a peu, le capitaine irlandais veut attendre le dernier moment avant de prendre une réelle décision : « Cela a toujours été ce que le Leinster attendait. À cet âge, vous devez attendre le plus longtemps possible parce que je me sens bien maintenant - je me suis senti bien ces deux dernières semaines d'entraînement et au début de la saison - mais vous savez que cela peut changer. »

En effet, depuis son retour sur les terrains, l’homme aux 106 sélections ne cesse de se montrer en très grande forme comme il le confirme : « J'ai l'intention de continuer tant que je serai en forme, tant que je prendrai du plaisir et tant que les gens ici le voudront, c'est la chose la plus importante pour moi. » À plusieurs reprises, Sexton avait affirmé vouloir continuer et prolonger jusqu’à la coupe du monde 2023 si sa forme le permettrait. Pour l’instant tous les voyants semblent au vert pour une prolongation du capitaine irlandais. Sa forme durant le prochain tournoi jouera très certainement un rôle crucial dans sa décision. Mais avant de penser à la coupe du monde 2023, le natif de Dublin souhaite avant tout se concentrer sur le début du prochain Tournoi et notamment sur la réception du Pays de Galles ce week-end : « Je ne peux pas penser à autre chose en ce moment, car ce premier match est tout ce qu'il y a de plus important, et le reste s'arrange tout seul une fois que le travail quotidien est bien fait. » Il faudra donc attendre la fin du Tournoi pour avoir enfin une réponse définitive sur la suite de la carrière de Jonathan Sexton.