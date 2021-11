RUGBY. Irlande. Jonathan Sexton énigmatique sur la suite de sa carrière

Jonathan Sexton s'est montré énigmatique avant sa 100ème sélection sur la suite de sa carrière internationale. Rien ne dit que l'ouvreur irlandais sera présent lors de la Coupe du Monde 2023.

À 36 ans et 99 sélections avec le XV du Trèfle, Jonathan Sexton est une légende vivante du rugby irlandais. Ce samedi lors de la réception du Japon, le demi d'ouverture du Leinster pourrait fêter sa 100ème sélection avec son équipe nationale. Un moment fort. Mais jusqu'où ce monument du rugby pourra-t-il tenir à ce niveau d'exigence ? Car on rappelle qu'au cours de sa carrière, Sexton a subi d'innombrables commotions cérébrales, poussant même plusieurs spécialistes à s'inquiéter pour sa santé et vie future. On se souvient notamment que lors du dernier Tournoi des 6 Nations, il n'avait pu disputer la rencontre face à la France. Sa dernière commotion remonte en avril dernier, lors de la victoire en quart de finale de Champions Cup à Exeter avec le Leinster.

Si son souhait le plus cher est bien évidemment de disputer la prochaine Coupe du Monde en France en 2023, Jonathan Sexton indique qu'une décision sera prise quant à la suite de sa carrière internationale après le Tournoi des 6 Nations. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré en conférence de presse, dans des propos rapportés par rugby365 : ''En ce moment, j'adore ce que je fais. J'adore m'entraîner, mon corps va bien, mon esprit aussi. Dans un monde idéal, j'adorerais continuer. Ce que j'ai appris de l'année dernière, c'est que vous ne pouvez rien prévoir trop à l'avance. Je prends match par match, saison par saison. La Fédération a été très bonne avec moi depuis sept ans, depuis que je suis rentré de Paris (il a quitté le Racing en 2015 NDLR). On a pris une décision à la fin du dernier Tournoi des 6 Nations et je ne pense pas que ce sera différent cette année. Attendons la fin du Tournoi 2022 et voyons où nous en sommes.'' Rien n'est donc acté encore pour l'ouvreur international qui aura 38 ans en 2023.

Pour rappel, Sexton sera également en fin de contrat avec son club du Leinster en fin de saison. Sa santé sera le premier critère au moment de poursuivre ou non sa carrière quand on voit que plusieurs joueurs souffrent aujourd'hui de démence précoce. C'est le cas notamment de Carl Hayman. Espérons que Sexton saura se montrer raisonnable si à l'avenir il reçoit de nouveaux chocs à la tête.

