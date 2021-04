Champions Cup. Et pendant ce temps, Sexton victime d'une nouvelle commotion contre Exeter

L'ouvreur irlandais du Leinster est sorti peu avant la demi-heure de jeu du quart de finale contre Exeter, visiblement victime d'une énième commotion cérébrale.

Exeter samedi. Nous jouons la 27ème minute quand Jonathan Sexton quitte la pelouse du Sandy Park. Sonné, il est alors remplacé par Ross Byrne. Comme un éternel recommencement, une image que l'on n'a de cesse de se passer en boucle, toujours plus inquiétante à chaque fois. Car outre l'impressionnante victoire irlandaise chez le champion d'Europe en titre, Sexton lui n'aura pas résisté longtemps à cet affrontement entre costauds, entre deux candidats légitimes au titre final. Déjà secoué quelques minutes auparavant, l'international irlandais semblait alors émettre le besoin de récupérer, main sur les genoux et recroquevillé sur lui-même. Six minutes plus tard, il quittera finalement le terrain.

Une sortie qui pose une nouvelle fois question, tant Sexton a été victime de bon nombre de commotions lors des précédentes années. Plus récemment lors du Tournoi des 6 Nations 2021, on se souvient qu'il avait été contraint de quitter ses partenaires lors d'une défaite face aux Gallois à Cardiff. Sa possible titularisation face à la France le week-end suivant avait fait énormément parler. Finalement, il n'avait pu fouler la pelouse de l'Aviva Stadium. Quelques semaines plus tard, rebelote face au Munster, victime d'un nouveau choc à la tête en finale de Pro 14. Et donc ce samedi à Exeter. Et s'il pouvait initialement y avoir un doute quant à la nature de sa blessure, celle-ci a vite été confirmée. Déjà car il suffisait d'écouter les paroles de Monsieur Raynal qui indiquait que Sexton sortait bien pour répondre à un protocole. Ce dernier n'est jamais revenu sur la pelouse. Ensuite, cela a été confirmé par les médias Irlandais, notamment par le Irish Examiner qui indique que ''l'ouvreur a été contraint de sortir du terrain pour une évaluation de blessure à la tête''. Alors, sera-t-il présent dans trois semaines pour affronter La Rochelle ? Leo Cullen son entraîneur a précisé que son retour à la compétition se ferait dans le respect des protocoles obligatoires après une telle blessure : ''Johnny va bien, il passera par un retour sur les terrains petit à petit.''

Par ailleurs, son remplaçant Ross Byrne a particulièrement impressionné. Impérial au pied, bon dans l'animation de son équipe derrière un pack dominateur, il n'a pas fait ressentir l'absence du capitaine du Leinster. Ce qu'a tenu à saluer Leo Cullen : ''Je pense que c'était un grand honneur pour Ross de rentrer. Il est si calme tout le temps, il a cloué ses coups de pieds. Nous avons de la chance de les avoir eux deux, car ce sont d'excellents leaders pour le groupe. Ils se sont également assez bien coordonnés au cours de la semaine. De toute évidence, c'est difficile pour Johnny de sortir comme ça, mais Ross a été excellent. Il a été exceptionnel pour nous et nous sommes vraiment chanceux.'' Que ce soit Sexton ou Byrne alignés avec la tunique 10 sur la pelouse de Deflandre, les Rochelais le savent, ils auront fort à faire pour se hisser en finale.