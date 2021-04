Champions Cup. VIDEO. Grâce à un pack XXL, le Leinster remporte le duel des mastodontes à Exeter

Au terme d'un match d'une intensité digne d'une finale, le Leinster est allé s'imposer ce samedi sur la pelouse du champion en titre Exeter, en quart (22 à 34).

En ce week-end européen où 5 clubs encore engagés sur 8 sont des représentants tricolores, il est naturel que tous les regards s'agglutinent vers France 2 et ses confrontations franco-françaises. Pourtant, on jurait dans la semaine que LA rencontre du week-end aurait probablement lieu outre-Manche, dans le Devon, du côté d'Exeter pour être précis. Les Chiefs champions d'Europe en titre recevaient en effet l'ogre du Leinster, quadruple tenant du titre, dans son antre de Sandy Park pour le compte du deuxième quart de finale du week-end. Et honnêtement ? On ne s'était pas trompé.

Car dans ce duel de mastodontes, les deux formations étaient bien décidées à montrer qui avait la plus grosse. Et avec quelle intensité ! Dès l'entame, les partenaires de Sam Simmonds exposaient de plein fouet les talents monstres dont ils disposent sur les extérieurs en allant rapidement chercher la folie de leurs trois-quarts après chaque point de fixation de leurs avants. Ainsi, le feu-follet Tom O'Flaherty se régalait à chaque fois qu'il touchait le ballon avec de la vitesse, traversant par deux fois la défense du Leinster lors du premier 1/4 d'heure grâce à ses qualités athlétiques (3ème, 8ème). Forts de leur entrain exceptionnel, on pensait même les Chiefs être capables d'enfoncer le clou jusqu'à enterrer définitivement le Leinster, alors qu'ils menaient 14 à 0.

Oui mais voilà, ce pack dublinois c'est tout simplement le 8 de devant du XV du Trèfle à quelques choses près, Scott Fardy (39 sélections avec les Wallabies) en plus. En un mot : COLOSSAL. D'autant que derrière, les coéquipiers de Jonathan Sexton ne sont pas en reste non plus, à l'image de Robbie Henshaw ou encore de leurs fantastiques ailiers Larmour et Lowe. C'est d'ailleurs ce dernier qui sonnait la révolte au quart d'heure de jeu, après un énorme travail de Keenan. Son homologue qui doublait la mise en suivant dans le couloir opposé.

Bref, on ne comptera pas là tous temps forts de cette rencontre - à moins que vous vouliez y passer la nuit -, mais vous aurez compris qu'elle fut magnifique et d'une intensité folle en tout points. D'ailleurs, pas de jaloux : les amourachés du jeu d'avant en avaient également pour leur argent en seconde période, lorsque Ewers (43ème) pointait en but sur maul ou que les gros bras du Leinster montraient leur supériorité en conquête directe pour offrir des pénalités cruciales à leur buteur. Au bout du scénario, c'est le numéro 14 irlandais qui venait encore faire Larmour (pardon mais Matthieu Lartot est dans toutes les têtes en ce week-end de CE) à la défense des locaux. Et crucifier un Exeter que seul le Leinster pouvait dominer à ce point dans le jeu au près, qui s'inclinait finalement 22 à 34. Oui, ces Irish nous font peur, même pour les clubs français, pourtant irrésistibles cette année. Alors cocorico !