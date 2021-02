6 Nations. Sorti après un choc à la tête, Sexton a-t-il subi un protocole commotion ?

Ce dimanche, l'Irlande affrontait le Pays de Galles et leur ouvreur Sexton est sorti après un choc à la tête.

Ce dimanche, on assistait au 3e match de la première journée des 6 Nations 2021 avec l'affiche Irlande vs Pays de Galles. Les Irlandais ont manqué de peu l'exploit si Billy Burns n'avait pas loupé la pénaltouche pour éventuellement aller chercher un nul ou la victoire. Mais le fait du match qui nous intéresse malheureusement est la sortie de l'ouvreur phare des verts : Jonathan Sexton.

A la 70e, Jonny reçoit un coup de genou d'un joueur gallois sur la tête et sort sur KO. Logiquement, son absence pour le prochain match face aux Bleus était déjà actée. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, au grand désarroi de la santé du joueur. Les nouvelles sont certes rassurantes, puisque le joueur s'est exprimé après le match sur son état : "Ça va mieux maintenant, bien sûr j'ai reçu un gros choc à la tête mais je devrai être opérationnel pour les entraînements de cette semaine.On est concentrés sur la France maintenant, le point de bonus acquis à Cardiff peut compter si on fait un bon résultat à la maison ce week-end. On sait qu'on joue contre la meilleure équipe d'Europe actuellement, la plus en forme". Le joueur de 35 ans devrait donc être opérationnel face au XV de France ce dimanche à 16 heures.

Mais comment est-ce possible ? Dans sa prise de parole d'après-match pour des journalistes irlandais, il déclare être "bien". Mais s'il a subi un protocole commotion, il se pourrait logiquement qu'il ne soit pas aligner face aux Français, après le nombre de commotions dans le passé pour le joueur : "Là, je vais bien… J’ai bien l’habitude maintenant, je vais suivre tout le protocole de retour au jeu. J’espère que ça ira pour s’entraîner la semaine prochaine". Sexton est connu pour avoir collectionné les commotions lors de sa carrière, et ce nouveau fait n'est pas en faveur du staff irlandais qui pourrait tout de même l'aligner face aux Bleus.