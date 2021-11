RUGBY. L'ancien toulonnais et palois Carl Hayman souffre de démence précoce

L'ancien All Black et joueur de Toulon ou encore Pau Carl Hayman souffre de démence précoce. Il a rejoint l'action judiciaire contre World Rugby.

Passé par Toulon ou encore Pau en Top 14, Carl Hayman a confié ce mercredi via la presse néo-zélandaise qu'il souffre de démence précoce et probablement d'encéphalopathie traumatique chronique (qui ne peut être confirmée qu'après la mort, NDLR.). Âgé de 41 ans, celui qui a porté le maillot des All Blacks à 45 reprises a parlé via thespinoff de "la désorientation qu'il a ressentie alors que sa carrière touchait à sa fin, des maux de tête incessants qui l'ont tourmenté et l'ont envoyé dans une spirale d'abus d'alcool et de fréquentes pensées suicidaires, jusqu'à cette peine de prison avec sursis en France pour des violences domestiques." Hayman a pensé qu'il devenait fou, notamment à cause des migraines et des problèmes de mémoire. Il raconte qu'un jour il a notamment oublié le prénom de son fils.

70 anciens joueurs veulent poursuivre leurs fédérations suite aux commotionsCe diagnostic, même s'il est terrible, vient un peu comme un soulagement pour le Néo-Zélandais. L'ancien pilier a notamment rejoint le groupe d'anciens joueurs qui a entamé une procédure judiciaire contre plusieurs instances du monde de l'ovalie. Hayman est le premier ancien All Black à se joindre à un procès en cours de préparation au nom de 150 anciens joueurs de rugby professionnels, dont le talonneur anglais vainqueur de la Coupe du monde Steve Thompson ou l'ancien n°8 gallois Alix Popham et Michael Lipman, qui a joué 10 tests en tant que flanker pour l'Angleterre. "Cette procédure historique affirme que les instances dirigeantes du rugby, y compris World Rugby, n'ont pas réussi à protéger les joueurs contre les risques causés par les commotions cérébrales et les sous-commotions cérébrales, bien qu'elles soient armées des connaissances et des preuves pour le faire." Récemment, Thompson a annoncé qu'il fera don de son cerveau après sa mort pour aider à mieux comprendre cette maladie neurodégénérative. RUGBY. Atteint de démence, Steve Thompson fera don de son cerveau pour aider la rechercheIl a rejoint l'action en partie pour avoir accès aux tests et souhaite également tester tout nouveau traitement qui pourrait devenir disponible dans le but de ralentir les ravages de la démence. Mais aussi avec un objectif pédagogique. Selon lui, les jeunes joueurs doivent savoir dans quoi ils s'embarquent. "Il doit y avoir plus de soutiens et une meilleure surveillance au sujet des blessures à la tête et des charges de travail". Il confie avoir rencontré de jeunes rugbymen qui étaient déjà sujets à des problèmes alors qu'ils ont seulement joué au niveau scolaire. Les commotions ne sont pas les seules responsables de l'encéphalopathie traumatique chronique. Selon Hayman, ce sont tous ces chocs à répétition durant les matchs et les entraînements qui mènent jusqu'aux problèmes cérébraux. "Depuis l'âge de 15 ans, lorsque j'ai rejoint les moins de 16 ans de Nouvelle-Zélande, j'ai joué un nombre phénoménal de matchs et pris un nombre phénoménal de coups à la tête." A 41 ans désormais, il a encore beaucoup d'années devant lui, mais en raison de sa condition, chaque jour est désormais un défi.