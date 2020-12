70 anciens joueurs veulent poursuivre leurs fédérations suite aux commotions

Cette information a fait l'effet d'une bombe : 70 anciens joueurs ont mandaté un cabinet d'avocats pour poursuivre des fédérations suite à des commotions.

Ce mardi, la presse britannique se fait l'écho d'une information en provenance de l'hémisphère sud qui pourrait bien changer le rugby tel qu'on le connaît. 70 anciens joueurs seraient prêts à poursuivre plusieurs fédérations pour des problèmes de santé qu'ils connaissent suite à des chocs à la tête. Des rapports suggèrent qu'ils auraient demandé à un cabinet d'avocats britannique d'agir en leur nom. Dans ce groupe, il y aurait d'anciens joueurs de rugby à XIII mais pas seulement. L'ancien All Black aux 41 sélections Carl Hayman a confirmé au New Zealand Herald qu'il est l'un des joueurs en contact avec les avocats. L'ancien Toulonnais explique que la liste ne cesse de s'allonger. "Je pense que ce sera quelque chose d'assez substantiel qui en découlera. Le procès serait une première pour le rugby."



L'Irish Times de rappeler que dans le football américain, "la NFL a accepté un règlement de 765 millions d'euros en 2013 après que 4500 anciens joueurs ont poursuivi la ligue, l'accusant de dissimuler les dangers de commotions cérébrales." Dans le cas présent ces joueurs souhaitent poursuivre leur ancienne fédération en raison des problèmes cognitifs auxquels ils ont été confrontés suite à des commotions cérébrales. Michael Lipman, l'ancien flanker de Bath sélectionné à dix reprises avec l'Angleterre entre 2004 et 2008, souffre des symptômes d'une démence légère, à seulement 40 ans. Des centaines voire des milliers de joueurs souffrant d'amnésie, de dépression, de saute d'humeur et de migraines suite à des chocs à la tête reçus lors de la pratique du rugby pourraient se joindre aux poursuites judiciaires.