RUGBY. Quelle équipe pour le Stade Toulousain en Champions Cup ? Le casse-tête de Mola !

Entre les matchs du 6 Nations, de Top 14, et ceux de Champions Cup, certains coachs ne savent plus qui aligner. Pour Ugo Mola, la difficulté réside dans le nombre de joueurs à disposition !

Les internationaux de retour

Face à l'équipe des Bulls, l'ensemble des internationaux français (ou presque) devraient être disponibles pour ce huitième de finale de Champions Cup. De ce fait, Baille et Marchand, devraient retrouver leur place de titulaire en première ligne, tandis que Dorian Aldegheri est toujours incertain, lui qui est touché aux adducteurs. En seconde ligne, Thibault Flament sera, lui aussi, dans le XV de départ, aux côtés de Meafou. En troisième ligne, nul doute qu'Ugo Mola titularisera François Cros, qui a réalisé un Tournoi des 6 Nations plein. L'inévitable tandem Dupont-Ntamack reprendra du service, tandis que Thomas Ramos devrait lui aussi retrouver le numéro 15, et être une fois de plus l'artilleur maison. Pour les internationaux étrangers, Ange Capuozzo est toujours à l'infirmerie, et a entamé un programme de rééducation. Pour Jack Willis, flanker du XV de la Rose, tous les voyants sont au vert avant ce match à élimination directe en Champions Cup.

Quelles véritables légendes du rugby prendront leur retraite après la Coupe du monde 2023 ?

Des interrogations à plusieurs postes !

En première ligne, les choses paraissent évidentes et sans Aldegheri et Faumuina, c'est David Aini'u qui devrait avoir le numéro 3 dans le dos. En troisième ligne, le retour de Willis et Cros devrait pousser Elstadt vers le banc de touche, et Alexandre Roumat sera là pour encadrer ce pack. Ensuite, c'est derrière que ça se corse. Si au niveau de la charnière, il n'y a aucun problème, la paire de centres fait beaucoup réfléchir ! Habituel titulaire en premier centre depuis le début de la saison, Sofiane Guitoune est pourtant sorti face à Castres, touché à un mollet en première mi-temps. Sera-t-il remis sur pied pour affronter les Bulls ou cédera-t-il sa place à Pita Ahki ? Ce dernier pourrait alors être associé à Pierre-Louis Barassi qui était prévu comme titulaire pour le déplacement à Castres, mais qui a déclaré forfait en raison d'un état grippal. Ensuite, Dimitri Delibes peut tout à fait dépanner en second centre, et le jeune Paul Costes reste prêt, lui qui a joué 80 minute la semaine passée lors du derby.



De plus, Chocobares reste une solution pour le staff toulousain, car l'Argentin enchaîne les feuilles de match et les bonnes performances. Au niveau des ailes, tout se complique une fois de plus. Bien que Mathis Lebel semble intouchable pour le moment, Ugo Mola doit trancher entre Delibes, Lucas Tauzin, Juan Mallía qui a déjà joué l'aile, mais également Melvyn Jaminet ! En effet, au vu du dernier Tournoi des 6 Nations de Thomas Ramos, Jaminet a perdu sa place de titulaire en club, et pourrait alors évoluer à l'aile, surtout lorsqu'on connaît son importance dans le jeu au pied ! Ensuite, reste à savoir qui de Graou ou de Page-Relo sera la doublure d'Antoine Dupont.

RUGBY. Avant la Coupe du monde, le programme est chargé pour le XV de France !