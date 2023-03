RUGBY. Avant la Coupe du monde, le programme est chargé pour le XV de France !

Alors que l'ensemble des joueurs du Top 14, y compris ceux de l'équipe de France, ont les regards tournés vers la fin de la saison et la Champions Cup, le programme estival avant la Coupe du monde se précise.

Du pain sur la planche !

À moins de 6 mois de la plus grosse compétition que le rugby ne connaît, le programme de l'équipe de France de rugby a été divulgué. Bien que nos Bleus ne soient plus concernés par les matchs internationaux jusqu'à cet été, leurs performances en club seront capitales pour le staff de l'équipe de France, afin de convoquer les joueurs les plus en formes possibles. De ce fait, un groupe élargi sera présent à Marcoussis pour un stage, du 5 au 9 juin, qui ne concernera évidemment pas les joueurs étant encore en lice pour le Bouclier de Brennus (demi-finale et finale). Après la finale au Stade de France le 17 juin, Fabien Galthié annoncera la liste des 42 joueurs retenus pour les deux mois de stage préparatoire à la Coupe du monde, le 21 juin. Au programme, plusieurs stages, dont un premier à Carpiagne du 26 au 28 juin, dans le camp de la Légion étrangère, en remplacement d'un stage prévu en Guyane, mais annulé pour causes sanitaires. Ensuite, nos Bleus partiront pour Monaco du 2 au 14 juillet, puis à Marcoussis du 24 juillet au 3 août et enfin à Capbreton du 7 au 25 août. Pour résumer, l'équipe de France va passer beaucoup de temps ensemble cet été, afin de rentrer dans la compétition du mieux possible.

Le mois d'août sera décisif

Bien que les mois de juin et de juillet soient chargés, le mois d'août sera sans contestation le plus important de la préparation de l'équipe de France. En effet, Fabien Galthié divulguera la liste définitive des 33 joueurs retenus pour la Coupe du monde le 21 août, en laissant alors 9 joueurs sur le carreau. Puis, ce mois sera également rythmé par des matchs amicaux, contre l'Écosse tout d'abord et par deux fois, le 5 août à Édimbourg puis le 12 août à Saint-Étienne. Ensuite, les Tricolores affronteront les Fidji le 19, à Nantes, et finiront par un dernier match amical contre l'Australie, le 26 août au Stade de France. Après cela, la Coupe du monde démarrera le 8 septembre, par le match d'ouverture opposant nos Bleus aux All Blacks, et prendra fin le 28 octobre.

