RUGBY. Sous un véritable déluge, le XV de France Féminin remporte le premier match d’une nouvelle ère

Le XV de France féminin affrontait l’Italie du côté de Parme ce dimanche 26 mars dans le cadre du Tournoi des 6 Nations féminin 2023. Score final : 12 à 22.

Après des départs majeurs dans l’effectif et dans le staff, le XV de France féminin doit se relever. La Coupe du monde 2022 derrière elles, les femmes de Gaëlle Mignot doivent continuer de se reconstruire. Avec la jeune génération comme appui, le but de ce Tournoi des 6 Nations 2023 est de créer un groupe. Pour y parvenir, quoi de mieux qu’un titre ? Ce samedi 26 mars, c’est avec cet objectif que les Bleues s’avancent vers l’Italie. Une équipe transalpine qui ne doit pas être prise à la légère, ces dernières avaient battu les Bleus à la fin du dernier été en préparation du mondial.

La France domine physiquement

Durant la première mi-temps, les Bleues mènent au score durant une grande majorité des 40 premières minutes. Néanmoins, les Italiennes imposent beaucoup de rythme aux coéquipières de Romane Ménager. Malgré quelques fautes de mains et un vent qui se lève en Italie, les joueuses de l’équipe de France parviennent à tenir et résistent à la plupart des assauts italiens. Mais ce sont bien les locales qui inscrivent le premier essai du match après une bonne séquence de jeu. Si les Bleus répondent dans la foulée, les Tricolores se font peur avec un plaquage haut de Caroline Boujard sur sa vis-à-vis italienne. S’il y a bien un contact direct entre l’épaule et la tête, l’arbitre Maggie Cogger-Orr sort seulement le carton jaune. Pour cause, la joueuse plaquée se baisse au moment où la Française tente de l’enlacer.

À la 31ᵉ minute de jeu, une très belle action permet d’envoyer Romane Ménager en Terre promise avec une double passe sautée. Malheureusement, cette dernière a mis le pied en touche et ne parvient pas à aplatir à temps. Deux minutes plus tard, les Françaises remettent la main sur le cuir et inscrivent le deuxième essai français par l’intermédiaire de Carla Arbez. Les Bleues rentrent au vestiaire en étant devant au tableau d’affichage. Score à la mi-temps : 7 à 15.

La victoire malgré le déluge

De retour sur le pré, les Bleus subissent la pression italienne dans un premier temps. En parallèle, les actions françaises sont annihilées par des imprécisions en partie dues aux conditions climatiques. Les Italiennes profitent alors de cette méforme pour aller planter leur deuxième essai du match à la 49ᵉ minute du match. Après cette incursion dans l’en-but français, les joueuses de Gaëlle Mignot vont assurer les basiques en dominant physiquement, notamment en mêlée fermée. Malheureusement, les coéquipières de Manae Feleu n’engrangent aucun point à l’issue de cet avantage physique.

À l’heure de jeu, Jessy Trémoulière fait son entrée sur la pelouse. Pour rappel, l’arrière polyvalente du XV de France Féminin dispute ici son dernier Tournoi de sa carrière à 30 ans. Véritable légende de l’effectif, elle avait été désignée meilleure joueuse de rugby à XV du monde par World Rugby en 2018. Deux ans plus tard, elle glanait le titre de meilleure joueuse de rugby à XV de la décennie 2010-2020. Pour son entrée en jeu, la joueuse expérimentée perfore la défense et parvient à mettre son équipe dans l’avancée.

Quelques minutes plus tard, Vernier est toute proche d’inscrire le troisième essai tricolore, mais elle est poussée en touche avant d’y parvenir. A 5 minutes du terme, la France arrive à quelques mètres de l’en-but à l’aide d’une pénaltouche. D’une habile toupie, Caroline Boujard plonge dans l’en-but et scelle la victoire des siennes. Malheureusement, le point de bonus offensif échappe aux Bleues en fin de match.