XV de France féminin. Qui prendra la relève de Thomas Darracq à la tête des Bleues ?

Ce lundi, la fédération française de rugby a annoncé le départ du sélectionneur du XV de France féminine, pour des raisons familiales.

Thomas Darracq ne sera plus à la tête des Bleues et quitte ses fonctions de lui-même. C'est dans un communiqué transmis par la FFR que nous apprenons cette nouvelle, lui qui avait réussi à mener le XV de France féminin à la troisième place de la Coupe du monde 2022. Ce dernier, avait été nommé à ce poste en mai dernier seulement, et après une magnifique épopée en Nouvelle-Zélande, il décide de quitter le navire tricolore. Cependant, Darracq "prendra des fonctions au sein de la Direction technique Nationale (DTN) dans le cadre du haut niveau et du projet de performance fédéral", a également relayé le communiqué de la fédération. Si des "raisons familiales" sont la cause officielle du départ du sélectionneur, des frictions étaient tout de même à noter entre le staff de l'équipe de France et certaines joueuses du groupe. En effet, après la médaille de Bronze remporté par la France, plusieurs cadres de l'équipe avaient exprimé leur mécontentement vis-à-vis du management trop "laxistes" de Darracq. Jessy Trimoulières, arrière de cette équipe, aux 73 sélections, avait accordé une interview à l'Équipe, suite à son temps de jeu médiocre durant la Coupe du monde. Cette dernière avait alors jugé "un manque de respect" du staff à son égard, ce à quoi, la FFR avait répondu dans les jours qui ont suivi, avec un communiqué annonçant "qu'un travail de débriefing et d'analyse démarré au lendemain de la compétition avec l'ensemble des acteurs de la Coupe du monde".

Qui pour prendre la suite ?

Nous apprenons également que ce sont les adjoints de Darracq qui prendront le relai, en la personne de David Ortiz et de Gaëlle Mignot. Le premier est un ancien entraineur d'Agen, spécialiste des avants, et en charge avec le XV de France féminin de la mêlée, des attitudes au contact. Puis, Gaëlle Mignot est quant à elle l'ancienne capitaine des Bleues, qui s'occupait de la touche et de la mêlée. Ce tandem se dirige alors vers le tournoi des 6 Nations 2023, qui débutera en mars prochain.