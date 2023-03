RUGBY. XV de France Féminin. Le Tournoi comme première étape vers la Coupe du monde 2025

Ce dimanche 26 mars s’ouvrira à Rome le tournoi des Six Nations Féminin 2023, entre continuité et grands chamboulements, le XV de France avance masqué.

Une troisième place (logique ?), encore et toujours

Nous les avions laissées largement victorieuses (36-0 contre les Canadiennes pour la 3ᵉ place) un soir de novembre, dans la nuit d’Auckland, les sourires sincères, mais les regrets, sans doute, enfouis quelque part au fond des cœurs. Après avoir marché sur la plupart de leurs concurrentes (40-5 contre les Sud-Africaines, 44-0 contre les Fidjiennes, 39-3 contre les Italiennes et enfin 36-0 contre les Canadiennes dans le match pour la 3ᵉ place), elles seront dominées par deux nations. L'Angleterre (défaite en phase de poule 7-13) 6 fois vice-championnes du monde (deux fois championne), et les Black Ferns (défaite en demi-finale 24-25), véritables épouvantails au niveau mondial avec six titres dont le dernier en date. Et pour la 7ᵉ fois de leur histoire en neuf participations à la coupe du monde, les Françaises ont donc terminé sur la 3ᵉ marche du podium. Amère médaille de bronze tant les Bleues n’avaient jamais semblé être aussi proches du Graal. RESUME VIDEO. La puissance de Ménager et la hargne de Vernier n'auront pas suffi pour le XV de France féminin

Le poids des traditions

Héroïques en défense et irréprochables dans les phases de combats, les Bleues avaient étouffé nombre de leurs adversaires grâce à leur dimension physique. Cependant, malgré une solidarité et un état d’esprit sans faille, l'expérience (anglaise et néo-zélandaise) a rendu l’une de ses dernières sentences. Bientôt les Françaises récolteront les fruits de ces « défaites encourageantes ». Les Bleues ont payé leur apprentissage du très haut niveau. Des moments où l'on tutoie les meilleures, les yeux dans les yeux. Le bronze en consolante, elles connaissent le prix de l’argent, et de l’or. Un sélectionneur qui s’en va, des joueuses cadres qui raccrochent les crampons. Mais aussi des anciens adjoints qui prennent les rênes de la sélection et des jeunes pousses qui arrivent à maturité, ce XV de France féminin semble être prêt à entrer dans le printemps de sa nouvelle histoire. Objectif final, le Mondial en Angleterre en 2025. RESUME VIDEO. Le XV de France féminin termine en beauté : 5 essais et une médaille de bronze !

On prend (presque) les mêmes et on recommence

Partis profiter d’un repos bien mérité, les phares tricolores de ces dernières décennies, Sansus, N’Diaye et Mayans ne sont plus là. C’est une équipe de France entre jeunesse (22 ans de moyenne d'âge sur le groupe du 6 nations) et continuité (21 joueuses du groupe ont participé à la coupe du monde en Nouvelle-Zélande) qui s'apprête à connaître son premier test grandeur nature à Rome dimanche contre l'Italie. L’occasion pour le staff et les joueuses de se jauger contre des Italiennes globalement plus accrocheuses dans cette compétition ces dernières années que leurs homologues masculins. Les batailles sur le vieux continent apporteront un premier lot de réponses quant à la réussite ou non de la greffe du jeune et ambitieux projet bleu. Avec, en point d'orgue, une lutte aux airs de revanche éternelle contre les pointures anglaises plus que jamais candidates et favorites à leur propre succession. Défense et repères collectifs au programme, le tournoi permettra à tout le monde de se présenter. Les supporters, qui ont goûté récemment à du rosbif bien tendre lors du festin de la décennie chez les hommes, voudraient bien encore du Rab !