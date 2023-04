RUGBY. Toulouse, La Rochelle, Toulon, etc. Le programme des quarts de Champions Cup et Challenge Cup

Durant le week-end du 7, 8 et 9 avril, les derniers rescapés européens vont se disputer les titres de Champions Cup et Challenge Cup.

Quarts de finale de Champions Cup

Vendredi 7 avril :

QF 1 : Leinster Leicester Tigers, Aviva Stadium (21:00)

Diffuseur français : beIN SPORTS

Samedi 8 avril :

Diffuseur français : beIN SPORTS, France TV)

Diffuseur français : beIN SPORTS

Dimanche 9 avril :

Diffuseur français : beIN SPORTS, France TV

Le champion d’Europe rochelais a eu chaud en huitième. Mais pour défendre son titre, les maritimes ont trouvé les ressources nécessaires pour arriver en quarts. Pour Toulouse, l'affiche s'annonce compliquée avec un défi face aux Sharks qui ont largement battu le Munster. Néanmoins, les hommes d'Ugo Mola devront se contenter d'Ernest Wallon pour profiter du plus gros soutien possible de leurs supporters. Pour les Cistes du rugby, l'issue a été malheureuse et les coéquipiers de Zach Mercer ne disputeront pas les quarts de finale.

YOUR QUARTER-FINAL FIXTURES 🤩



Who'll make the last 4??#HeinekenChampionsCup pic.twitter.com/5D2FxWQ3YY — Heineken Champions Cup (@ChampionsCup) April 2, 2023

Quarts de finale de Challenge Cup

Vendredi 7 avril :

QF 4 : Scarlets – ASM Clermont Auvergne , Parc y Scarlets (20:00)

Diffuseur français : beIN SPORTS

Samedi 8 avril :

QF 1 : RC Toulon Lyon , Stade Félix Mayol (13:30)

Diffuseur français : France TV / beIN SPORTS

QF 2 : Benetton Rugby – Cardiff Rugby, Stadio Comunale di Monigo (16:00)

Diffuseur français : beIN SPORTS

QF 3 : Glasgow Warriors – Emirates Lions , Scotstoun (20:00)

Diffuseur français : beIN SPORTS

Pour cette petite Coupe d’Europe, trois prétendants français sont encore en course. Après un choc 100% hexagonal entre Paris et Lyon en huitième, le LOU retrouve une formation de Top 14 en quart de finale. Cet affrontement entre formation rouge et noire assure la présence d’au moins une équipe française en demi-finale. De son côté, l’ASM Clermont Auvergne défiera la formation galloise des Scarlets en ouverture de ces quarts. À 7 points du Top 6 en championnat, une course à l’Europe pourrait redonner un peu d’espoir aux hommes de Christophe Urios en cette fin de saison.