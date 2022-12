VIDEO. CHAMPIONS CUP. Werner Kok passe la surmultipliée pour inscrire un essai supersonique de 50m !

VIDEO. Non mais qui a autorisé Werner Kok à ridiculiser la défense des Dragons comme ça ?Comme vous le savez, les franchises sud-africaines participent désormais à la Coupe d'Europe. Ce samedi, les Cheetahs ont notamment battu Pau en Challenge Cup. En Champions Cup, les Sharks ont pris le dessus sur les Harlequins malgré un carton rouge avant l'heure de jeu. Les locaux ont même évolué à 13 contre 15 pendant quelques minutes. La rencontre, jouée en Afrique du Sud, a été particulièrement spectaculaire puisque les deux équipes ont décroché le bonus offensif. 70 points et 10 essais ont été inscrits dans cette partie. Passé par Toulouse lors de la saison 2019/2020, le septiste Werner Kok a participé à la fête avec une superbe réalisation à la 50e. Un essai important puisque les Anglais ont réalisé une très bonne deuxième période avec trois essais dans le dernier quart d'heure. Rien n'était fait lorsque Kok a été servi aux abords de la ligne des dix mètres. Voyant qu'il n'y avait pas de 3e rideau, il a fait confiance à ses cannes en tapant loin devant. Il a facilement pris l'avantage sur les joueurs devant lui, principalement des avants. Mais encore fait-il avoir assez de gaz pour revenir sur le cuir avant qu'il ne sorte du pré. C'est ce qu'il a réussi à faire pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers.

