VIDEO. Non mais qui a autorisé Werner Kok à ridiculiser la défense des Dragons comme ça ?

L'ancien joueur du Stade Toulousain Werner Kok a inscrit un superbe essai personnel face à Newport dans le cadre du United Rugby Championship.

[DISCIPLINE] Le Stade Toulousain privé de Werner Kok pendant plusieurs semainesVous vous souvenez de Werner Kok ? Passé par le Stade Toulousain lors de la saison 2019/2020, le Sud-Africain avait joué une poignée de matchs en Top 14, écopant au passage d'un carton rouge, avant de repartir au pays. Joueur très véloce, passé le 7, il évolue désormais sous les couleurs des Sharks. Désormais engagé dans le United Rugby Championship, il croise à nouveau la route des équipes de l'hémisphère nord. Ce vendredi, ce sont les Dragons de Newport qui rendaient visite aux Requins. Et ils se sont fait dévorer. Score final, 51 à 3 et six essais encaissés pour les visiteurs. Werner Kok a participé à cette large victoire avec un sublime essai en début de deuxième période. Servi derrière une mêlée aux abords de la ligne médiane, l'ailier a réalisé un véritable festival dans la défense à la faveur d'une accélération dévastatrice qui a laissé ses adversaires pantois (à partir de 2'35).