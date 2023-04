CHAMPIONS CUP. Que change l'absence d'Eben Etzebeth dans le pack à 920kg des Sharks ?

Etzebeth forfait, c'est la poutre du pack des Sharks qui ne jouera pas face à Toulouse. Et forcément, c'est tout le 8 de devant qui va être chamboulé...

La nouvelle est donc tombée un peu plus tôt dans la journée : Eben Etzebeth n'affrontera pas le Stade Toulousain, samedi, en quart de finale de Champions Cup. Sorti à la pause face au Munster, le 2ème ligne aux 110 capes n'est pas suffisament remis et n'a pas décollé en même temps que ses coéquipiers de Durban ce matin. Un soulagement probable pour les Rouges et Noirs, même si tout le monde aurait aimé voir le duel entre le colosse de 31 ans (2m03 pour 122kg) et Emmanuel Meafou (2m03 pour 148kg), dans la cage. Et forcément, un énorme coup dur pour les Sud-Africains, privés de leur poutre du 8 de devant et de l'un de leurs meilleurs sauteurs. Etzebeth, on ne le présente plus. Cette saison, davantage préservé par ses coachs, on le vit retrouver son meilleur niveau et enchaîner les prestations XXL. Aux Sharks, il ne fait d'ailleurs aucun doute qu'il est la meilleure recrue de la franchise en 2022/2023, même si d'autres gros poissons comme Janse Van Rensburg ont rejoint le navire.

RUGBY. Toulouse/Sharks va-t-il être aussi violent que le dernier France/Afrique du Sud ?De fait, si les hommes de Durban ont pour habitude d'aligner à pack à 920kg, parmi les plus denses et terrifiants du monde des clubs, il aura donc cette fois-ci un peu moins de gueule. D'autant que son premier remplaçant Van Heerden, lui aussi touché face au Munster, n'est pas du déplacement non plus. Quelles options pour les Sharks, alors ? Elles ne sont pas légion mais pourraient très bien faire l'affaire, même si l'on ne commute pas avec Eben Etzebeth comme ça. La première serait de choisir un profil plutôt aérien mais expérimenté avec Hyron Andrews ou Reniel Hugo. L'autre option consisterait à inviter un garçon seulement apparu en Currie Cup cette année au grand bain, d'emblée. La bête en question se nomme Le Roux Roets et affiche un gabarit à la Paul Willemse, en mesure de répondre à la densité recherchée par sa franchise. Avec ses 2m01 pour 138kg, ce garçon passé par les Espoirs du Racing 92 et l'Australie pourrait donc connaître la promotion de la semaine et affronter Toulouse. Aux côtés des Mbonambi, Grobler ou Kolisi. Bref, du lourd pour les Stadistes, quoi qu'il en soit...

