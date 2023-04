RUGBY. Toulouse/Sharks va-t-il être aussi violent que le dernier France/Afrique du Sud ?

Alors que pour la première fois de l'histoire, la formation des Sharks va défier le Stade Toulousain, ce duel n'est pas sans nous rappeler celui du XV de France face aux Springboks !

Une pagaille d'internationaux !

Si vous avez prévu de regarder la Coupe d'Europe ce week-end, vous allez être servis, avec de la qualité, mais également de la quantité ! En effet, sur la pelouse d'Ernest-Wallon est attendue une flopée d'internationaux, et pour une fois, Toulouse a de la concurrence quant aux nombres ! La province des Sharks est réputée pour être l'anti-chambre de l'équipe d'Afrique du Sud, et ce n'est pas pour rien. Au total, cette équipe a aligné 11 internationaux sud-africains face au Munster, dont des cadres des Springboks tels que Mbonambi, Etzebeth, Kolisi ou encore Lam. À noter également que la première ligne fait régulièrement partie des titulaires en sélection, ce qui a aussi été le cas de celle des Toulousains. Par ailleurs, ces derniers ne sont pas en reste, et ont, eux aussi, aligné l'une des meilleures équipes possibles face aux Bulls. Pour ce choc en quart de finale, Mola devrait alors titulariser 9 internationaux français, dont 6 qui avait pris part au dernier affrontement entre la France et l'Afrique du Sud !

Un match qui s'annonce violent !

Bien que les deux équipes aient les capacités pour envoyer du beau jeu durant 80 minutes, avec des lignes de trois-quarts très joueuses, le fin mot de l'histoire se déroulera devant. Avec un 5 de devant figurant parmi les meilleurs au monde, les Sharks vont essayer de contenir le jeu des Toulousains en concassant la mêlée des locaux, puis sur des phases de jeu très sud-africaines, telles que les ballons portés. Face au Munster, le talonneur Bongi Mbonambi a inscrit 2 essais, en moins de 5 minutes, sur deux actions similaires en sortie de touche. De plus, bien que le Munster soit réputé pour avoir un pack robuste, face aux Sharks, la différence de puissance a été trop importante pour espérer gagner. Côté Toulousain, il y a également des arguments avec beaucoup de complémentarité ! Si Meafou va se faire un plaisir de tester la solidité de la défense des hommes de Durban, Flament, Baille ou encore Roumat essayeront de jouer après-contact, en cherchant les intervalles plutôt que les duels frontaux. François Cros et Jack Willis sont par ailleurs attendus pour plaquer à tour de bras, tandis que Marchand, bien qu'incertain, pourrait continuer d'être un poison lors de chaque ruck. Puis, la puissance de Chocobares derrière devrait pouvoir contrer celle de Janse Van Resburg et ses 110 kg ! Pour finir, de beaux duels aux ailes seront aussi à observer, avec Werner Kok et Mapimpi qui ont été très en vue lors du huitième de finale, et qui sont aussi puissants que rapides !

