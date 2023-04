Champions Cup. Eben Etzebeth (Sharks) vers un forfait pour le choc face à Toulouse ?

Eben Etzebeth, sorti sur blessure ce week-end lors de l'écrasante victoire en Champions Cup des Sharks face au Munster (50-35) est incertain pour le quart de finale face à Toulouse.

VIDEO. CHAMPIONS CUP. Qui s'attendait à cette action de génie d'Eben Etzebeth ? Pas les Harlequins en tout cas !La fête a été de courte durée pour les Sharks. Ce week-end, le club sud-africains s'est imposé 50 à 35 face au Munster dans le cadre des 8èmes de finale de la Champions Cup. Mais la blessure du seconde ligne Eben Etzebeth vient ternir la soirée. Auteur d'une grosse prestation en première mi-temps, il vient concrétiser sa performance par un essai en force à la 24e minutes. À la pause, le score n'est que de 17 à 14 mais le géant sud-africain ne fera pas son retour sur la pelouse pour le deuxième acte. Touché à l'épaule, il laissera sa place à Emile Van Heerden qui lui aussi sortira prématurément huit minutes plus tard.

Bonne nouvelle pour Toulouse ?

Pour leur premier quart de finale de Champions Cup, la composition des Sharks va surement être remaniée face à Toulouse. Si la blessure d'Etzebeth vient à être plus grave que prévu, les blancs et noirs perdent un des éléments moteurs de leur huit de devant. De plus, derrière, le numéro neuf, Jaden Hendrikse est, lui aussi, sorti sur blessure au bout de seulement dix-sept minutes de jeu. Le directeur du rugby de la franchise de Durban s'est exprimé dans la presse sud-africaine par rapport à ses absents : "Nous évaluerons les blessures avec l'équipe médicale et obtiendrons des éclaircissements. Nous allons voir s'ils récupèrent à temps pour le match du week-end prochain. Sinon, c'est une opportunité pour un autre gars d'entrer". Le Stade Toulousain pourrait profiter de ces absences pour remporter la victoire samedi 8 avril lors de ce quart de finale de Champions Cup. Les rouges et noirs qui ont eux aussi perdu un de leur joueur phare, le talonneur Julien Marchand, touché à la cheville. CHAMPIONS CUP. Toulouse privé d’un de ses internationaux majeurs pour le quart de finale