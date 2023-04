CHAMPIONS CUP. Toulouse privé d’un de ses internationaux majeurs pour le quart de finale

L’international français Julien Marchand souffre d’une entorse à la cheville gauche suite au 8e de finale face aux Bulls, ce dimanche.

Le numéro 2 des rouges et noirs passera des examens dans la semaine. En attendant, Ugo Mola, coach des rouges et noirs, s’est exprimé sur la blessure de son joueur : "Ça paraît être une belle entorse de la cheville. Ses retours de Tournoi des Six Nations sont toujours un peu compliqués." Le talonneur devrait manquer les prochaines semaines de compétition et donc le quart face aux Sharks, et leur pack si solide...