RUGBY. Thomas Ramos bientôt entraîneur du Stade Toulousain ?

C'est l'homme du moment en équipe de France, mais également en club ! Thomas Ramos surfe sur une dynamique tout bonnement impressionnante, et fait le bonheur de coach, Ugo Mola !

Quand Mola enscence Ramos !

Interrogé à la fin du match de Champions Cup face aux Bulls ce week-end, Ugo Mola n'a pas manqué de faire des éloges sur Thomas Ramos. En conférence de presse, le stratège toulousain est revenu sur la performance de son arrière, qui a été élu homme du match, une fois de plus. Mola ne cache pas sa joie au moment de répondre : "Pendant longtemps, il s’est posé la question de savoir s’il était un joueur de classe internationale. Je pense qu’il est parti pour en être un de classe mondiale. C’est aussi dans les grands matchs qu’on voit les grands joueurs. J'espère que la semaine prochaine face aux Sharks, on en verra encore plus !" Puis, toujours avec une pointe d'humour et un ton un peu décalé, Mola affirme également que Ramos pourrait venir le déloger de sa place d'entraîneur: "Thomas, c’est le coach du terrain. C’est un garçon brillant qui pourrait prendre ma place et je pense qu’il la prendra dans pas longtemps !" Il faut dire que l'ancien de Colomiers parle énormément à ses coéquipiers durant la partie, et notamment à ses ailiers afin d'assurer au mieux la couverture ! À seulement 27 ans, Ramos n'entend pas passer de l'autre côté de la pelouse si tôt !

Une saison exceptionnelle !

Mis de côté en sélection la saison passée et en concurrence avec Jaminet en club cette année, l'arrière toulousain a prouvé l'étendue de ses capacités. Autant en équipe de France ou avec son club, Ramos est décisif, et son match face aux Bulls est à l'image de la saison qu'il mène. Ce week-end, l'arrière français a réalisé un 100% au pied, avec 7 réalisations. Impérial sur chacun des ballons hauts, c'est aussi un danger permanent lorsqu'il prend la balle dans la ligne. En conférence de presse, ce dernier est revenu sur son état de forme physique : "J’ai passé quelques week-ends sur mon canapé donc j’ai eu le temps de me reposer (suspension). C’est vrai que j’ai pas mal joué ces dernières semaines, mais la petite coupure qui m’a été accordée la semaine dernière m’a fait le plus grand bien. Je me sens bien, tout simplement."