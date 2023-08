RUGBY. VIDÉO. L'Écosse punit un XV de France joueur mais endormi en seconde période

La France s'en sort du côté de Murrayfield dans un match serré face à une Écosse qui avait aligné ses meilleurs éléments.

À Murrayfield, les Bleus entament leur préparation à la Coupe du monde 2023. Ce déplacement est l’occasion de tester des joueurs qui ne figurent pas parmi les têtes d’affiche de Fabien Galthié. Ce samedi 5 août, les Bleus de réserve ont validé ce défi avec une victoire en Écosse.

Une France new-look à Murrayfield

L’Écosse donne le coup d’envoi et quelques secondes plus tard, l’enjeu frappe déjà les Bleus. Pierre Bourgarit commet un en-avant dès la première passe française. À la 5ᵉ minute, Finn Russell ouvre les hostilités avec une pénalité. Les toutes premières minutes françaises ne sont pas rassurantes, mais rien de bien grave pour cette équipe bricolée pour l’occasion. Les mécaniques se rodent et les habitudes ne sont pas encore là, rien d’anormal.

Après une première dizaine hésitante, le rythme s’installe. Les Bleus sont proches d’inscrire le premier essai du match, mais Baptiste Couilloud appuie un peu trop sa passe. Bielle-Biarrey ne contrôle pas le cuir et commet un en-avant. S'ensuit alors une petite “Russelade” pour amuser le public écossais, où le demi d’ouverture tente un offload aussi inattendu qu'atypique.

RUGBY. XV de France. ''J’ai vite compris que sur un terrain il fallait être un peu con'', le déclic de Paul Willemse

Louis Bielle-Biarrey, l’apprenti sorcier

À la 12ᵉ minute de jeu, le trois-quart polyvalent de l’UBB veut faire oublier sa faute de main précédente. Louis Bielle-Biarrey prend la rocade et lance l’offensive. Après une belle série de passes dans la défense écossaise, c’est Baptiste Couilloud qui est servi par Matthieu Jalibert. Le joueur du LOU inscrit le premier essai du match. Les Bleus mènent 7 à 3.

La jeunesse française à l’œuvre 🙌



Baptiste Couilloud est à la conclusion d’un superbe mouvement français 🇫🇷#SummerNationsSeries☀️ | #SCOFRA pic.twitter.com/U8jLMVMKfB — Summer Nations Series (@autumnnations) August 5, 2023

Pendant les 10 minutes suivantes, les Bleus se montrent incisifs, tout en contrant les velléités écossaises. À la 21ᵉ minute de jeu, Yoram Moefana fait parler ses cannes et se retrouve à deux doigts d’inscrire un essai en déposant trois Écossais. Juste après, le casque rouge Made in UBB se faufile dans la défense adverse et offre un deuxième essai aux Bleus. Réquisitionné depuis les U20, le jeune prodige est bien décidé à se montrer et réalise un début de match étincelant avec une très belle énergie.

Première sélection, premier essai 👏



𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗕𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲-𝗕𝗶𝗮𝗿𝗿𝗲𝘆 fait parler sa vitesse pour mystifier le dernier défenseur⚡️



📹 @primevideosport #SummerNationsSeries☀️ | #SCOFRA pic.twitter.com/flys6Vru8y — Summer Nations Series (@autumnnations) August 5, 2023

Défensivement, les Bleus assurent, mais réalisent quelques plaquages non maîtrisés. Heureusement, ils n’appuient pas leurs étreintes au niveau de la tête des Écossais et Ben O’Keeffe ne sanctionne les Tricolores que de simples pénalités. En parallèle, l’Hercule Duhan van der Merwe joue des tours aux hommes de Fabien Galthié par sa vitesse et ses qualités physiques.

En toute fin de première période, les avants aussi veulent négocier leur bout de gras. Puissants dans les impacts et constamment dans l’avancée, ils mettent les coéquipiers de Jamie Ritchie sur le reculoir. À quelques centimètres de l’en-but, un des locaux tente d’extirper Cameron Woki du ruck. Manque de bol, le Racingman a le ballon dans les mains et se laissent escorter volontiers dans l’en-but. À la mi-temps, les débats sont à l’avantage des Bleus, mais ces derniers restent vigilants face aux accélérations des Britanniques. Score à la mi-temps : 3 à 21.

RUGBY. VIDEO. Bielle-Biarrey et Gailleton enflamment Murrayfield pour le premier essai du XV de France !

L'Écosse est de retour aux affaires

De retour des vestiaires, la France subit la vista écossaise. Subissant un assaut musclé de Duhan van der Merwe, qui casse quatre plaquages avant d’être arrêté par Bourgarit, l’offensive des locaux se termine dans l’en-but français. À quelques mètres de la Terre promise, Finn Russell adresse une merveille de jeu au pied sur Darcy Graham qui prend le meilleur sur Ethan Dumortier.

The magician strikes again 🪄🤯



📺 Watch live on @primevideosport (UK Only) pic.twitter.com/BGu7s3a0as — Scottish Rugby (@Scotlandteam) August 5, 2023

Les Écossais se sont remis en jambes et la France l’a bien sentie. Après cette réalisation britannique, les visiteurs serrent les dents et vont au duel. Les combattants du chardon envoient sur les ailes. Sur une énième action essuie-glace, Zander Fagerson incruste sa clavicule dans le visage de Pierre Bourgarit et va se reposer sur le banc pendant 10 minutes.

Malgré leur infériorité numérique, les joueurs de Gregor Townsend ne se morfondent pas. Ils repartent à la charge et foncent dans l’en-but avec une charge dévastatrice de Schoeman. Les Français subissent les impacts et l’écart se réduit, les Bleus mènent 17 à 21 à la 55ᵉ minute. Dans la foulée, l’arbitrage vidéo revient sur le carton jaune du pilier droit écossais pour le transformer en carton rouge. Ne vous inquiétez pas, l’arbitre vidéo n’a pas utilisé l’appel à un ami, seulement une nouvelle directive de World Rugby pour cette sanction à retardement.

La furia écossaise ne se calme pas. Si un ruck litigieux sauve les latins d'un troisième essai qui remettait leurs adversaires devant, le retour de bâton arrive rapidement. À la 64ᵉ minute, le talonneur remplaçant des Britanniques fait évoluer le tableau des scores en la faveur de son équipe. Finn Russell ne parvient pas à transformer cette réalisation, mais la révolte des coéquipiers de l'ancien Racingman paye malgré tout. Les locataires de Murrayfield reprennent la main sur le match : 22 à 21 en faveur de l'Écosse.

ÉDITO. RUGBY. Finn Russell et le Top 14, c'est fini : le magicien écossais sort par la petite porte…Malgré une bonne séquence française venue juste après, les Bleus perdent le ballon à quelques mètres de la ligne blanche. Les approximations et les fautes de mains s'enchaînent, à l'image de l'écran de Cameron Woki à la 70ᵉ minute. Les esprits français se dissipent alors que ceux des Écossais s'aiguisent. Pour jouer la victoire, Finn Russell privilégie la gagne et prend les points à quelques minutes du coup de sifflet final. Face aux poteaux, la pénalité est une formalité pour l'ouvreur. Dans les ultimes instants, la France s'installe dans les 22 mètres des hommes en blanc. Malgré une ultime mêlée réclamée par le capitaine Brice Dulin à 7 mètres de l'en-but écossais, la France s'incline suite à une valeureuse séquence défensive des locaux. Score final : 25 à 21.