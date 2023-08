RUGBY. XV de France. ''J’ai vite compris que sur un terrain il fallait être un peu con'', le déclic de Paul Willemse

Le deuxième ligne du XV de France Paul Willemse explique avoir eu un déclic quant à sa manière d'être sur le terrain. Il voit les matchs comme des films.

RUGBY. La composition du XV de France pour défier l'Ecosse avant la Coupe du mondeCe samedi, le XV de France défie l'Écosse à Murrayfield dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde. Un match relevé et qui est loin d'être gagné d'avance pour les Tricolores. En effet, si le staff du Chardon a aligné son équipe type, côté français, on a préféré proposer une composition sans les habituels cadres.



Après un début d'été intense physiquement, l'encadrement a choisi de faire souffler les titulaires. Ce sont pour la plupart ceux qui ont terminé la saison le plus tard, à savoir les Toulousains et les Rochelais, finalistes du Top 14 et de la Champions Cup pour les Maritimes. C'est aussi une manière pour le sélectionneur Fabien Galthié de voir une dernière fois certains joueurs à l'œuvre afin l'annonce du 21 août.



Si le technicien a insisté sur le fait que tous les joueurs concernés pouvaient être amenés à participer au Mondial. Il s'avère que seulement 33 éléments vivront officiellement l'aventure. Parmi eux, il ne fait aucun doute sur la présence de Paul Willemse. Le deuxième ligne s'est imposé comme un joueurs sur lesquels le staff compte pour décrocher le titre.



Ce samedi, le joueur de Montpellier sera pourtant sur le banc au sein de cette équipe bis. Un choix logique selon lui comme il l'explique au Midi Olympique. "Je n’ai quasiment pas joué la saison dernière, j’ai besoin de temps de jeu. Et puis, comme il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, je vais apporter mon expérience. Pour moi, c’est le scénario parfait." Le Sud-Africain d'origine n'a en effet joué que dix matchs de Top 14 cette saison et notamment subi une blessure aux ischio-jambier lors du Tournoi, sans oublier une déchirure à la cuisse droite en novembre. RUGBY. Equipe de France. «J'ai su en rentrant sur le terrain que c'était terminé », confie Paul WillemseIl est donc important pour lui de jouer des matchs internationaux pour se jauger et montrer qu'il a la hargne. Face à des Écossais remontés comme jamais, le XV de France pourrait avoir besoin de sa puissance pour faire basculer la rencontre. En l'espace de quelques années, et à force de travail, Willemse s'est installé dans la cage tricolore. Et ce n'est pas seulement grâce à une perte de poids. Mais aussi grâce à un déclic sur sa manière d'être sur le terrain.

Je crois que je suis un garçon gentil, plutôt calme. Sauf que dans le rugby, ça ne m’aidait pas. J’ai vite compris que sur un terrain il fallait être un peu con, un peu méchant. Au début, je n’y arrivais pas. Ce n’était pas moi. Et en lisant différents témoignages, j’ai commencé à voir le rugby comme un spectacle.

Désormais, Paul Willemse voit les matchs comme des films et il se définit même comme un acteur qui doit performer. "J’aime faire mal sur un terrain alors que ce n’est pas moi dans la vie de tous les jours." Cette façon d'être peut faire penser à des joueurs comme Mamuka Gorgodze ou encore Bakkies Botha, souvent décris comme des terreurs sur le terrain, mais souvent adorables en dehors. Du moins en ce qui concerne le Géorgien. Une chose est sûre, le XV de France aura besoin d'un Willemse à son meilleur niveau pour tenter de décrocher son premier titre mondial.