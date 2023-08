RUGBY. La composition du XV de France pour défier l'Ecosse avant la Coupe du monde

Ce samedi, le XV de France se déplace en Écosse pour le premier de ses quatre matchs de préparation. Découvrez la composition des Bleus.

Ce samedi, le XV de France se déplace en Écosse pour le premier de ses quatre matchs de préparation. Pour rappel, les hommes de Fabien Galthié retrouveront le XV du Chardon la semaine prochaine puis les Fidji avant d'accueillir l'Australie. Un programme qui doit leur permettre de monter en puissance avant le premier match de la Coupe du monde face aux All Blacks.



Pour l'encadrement, ces tests sont aussi la dernière occasion de voir les joueurs à l'oeuvre avant l'annonce du 21 août. Ce jour-là, le sélectionneur dévoilera la liste définitive des 33 éléments pour le Mondial. Si le XV de départ est sans doute clair dans l'esprit des techniciens, il y a peut-être encore des places à prendre chez les finisseurs ainsi que dans le groupe élargi.



Aussi, cette première composition face à l'Ecosse fait la part belle à des joueurs qui n'ont pas souvent eu la chance de démarrer une rencontre sous l'ère Galthié. On pense à Bourgarit et Bamba ou encore Tanga et Couilloud. Sans oublier les jeunes Gailleton et Bielle-Biarrey.

XV de France 1 Gros 2 Bourgarit 3 Bamba 4 Woki 5 Chalureau 6 Boudehent 8 Tanga 7 Macalou 9 Couilloud 10 Jalibert 11 Dumortier 12 Moefana 13 Gailleton 14 Bielle-Biarrey 15 Dulin 16 Mauvaka 17 Wardi 18 Falatea 19 Willemse



20 Cretin 21 Serin 22 Hastoy 23 Vincent

Du côté du banc, le staff a fait la part belle entre des éléments qui seront de la coupe du monde comme Willemse et Wardi. Et des joueurs qui partent de beaucoup plus loin à l'instar de Vincent ou encore Cretin. Nul doute qu'ils joueront leur carte à fond face à une formation écossaise motivée comme jamais.



Le XV du Chardon prend ces deux matchs face aux Tricolores très au sérieux. En témoigne la composition de Townsend avec Finn Russell à l'ouverture, sans oublier Hamish Watson, Richie Gray, Duhan van der Merwe ainsi que Sione Tuipulotu. Les Écossais veulent montrer qu'ils sont prêts.



Ce sera à n'en pas douter un match compliqué pour la France qui aligne une équipe B face aux titulaires habituels de l'Ecosse. Une nation qui a souvent posé des problèmes aux Bleus depuis que Galthié est aux commandes. Si d'aventure les Tricolores devaient s'imposer avec la manière avec cette composition, ce serait à n'en pas douter un signal fort avant la Coupe du monde.